Sincerão no BBB 26 tem bronca de Tadeu Schmidt e adjetivos comprometedores

Estadão Conteúdo

Mais um Sincerão aconteceu no BBB 26 nesta segunda-feira, 9. O momento contou com uma "bronca" do apresentador Tadeu Schmidt, que havia pedido "silêncio absoluto" durante a dinâmica. "Não é possível que eu tenha que pedir silêncio pela terceira vez", disse o apresentador.

O desafio, mais uma vez, não teve embates diretos. Os brothers, porém, tiveram que classificar os colegas com adjetivos comprometedores, como "inseguro", "hipócrita" e "palestrinha".

A data marcou um mês do início da transmissão da edição e teve a cantora Karol Conká, ex-participante do BBB 21, em uma plateia montada em São Caetano do Sul, no BBB Experience.

A semana tem os veteranos Babu, Sol Vega e Sarah emparedados. O líder é Jonas e o anjo, Cowboy. Juliano, que esteve no Duelo de Risco, também participou da dinâmica. No desafio, os brothers colocavam uma foto de um dos colegas na testa, sem saber quem era, e precisavam adivinhar a identidade com perguntas de "sim" ou "não".

Nesta semana, a plateia ainda votou em quem, entre os "não protagonistas", é a pessoa mais "apagada" do reality. O público escolheu Marciele, que também participou do Sincerão. Veja como foi a dinâmica:

Jonas

- Identidade: Gabriela (Acertou) - Adjetivos: Confiável, palestrinha e insegura

Cowboy

- Identidade: Sarah (Errou. Apontou Sol.) - Adjetivos: Confiável, não é insegura e não é implicante

Babu

- Identidade: Jonas (Errou. Apontou Breno.) - Adjetivos: Palestrinha, inseguro e não é confiável

Sarah

- Identidade: Marcelo (Errou. Apontou Breno.) - Adjetivos: Irrelevante, não é confiável e não é pitizento

Sol

- Identidade: Jordana (Errou. Apontou Maxiane.) - Adjetivos: Confiável, não é insegura e não é implicante

Juliano

- Identidade: Babu (Acertou) - Adjetivos: Confiável, implicante e não é fútil

Marciele

- Identidade: Ana Paula (Acertou) - Adjetivos: Implicante, hipócrita e não é confiável

