Simone mostra no Theatro da Paz o canto que encanta o Brasil há mais de 50 anos

Imagine a cena: uma cigarra adentra o palco do Theatro da Paz e de lá solta seu canto para toda a Amazônia, o Brasil e o mundo. Para saber como vai terminar isso, só conferindo a única apresentação da cantora baiana Simone no Da Paz neste sábado (2), a partir das 20h. Como dica para se saber até onde ecoa o som da “Cigarra”, apelido que essa artista ganhou ao lançar álbum e música homônimos em 1978 (música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos), vale dizer que Simone dispensa apresentações. São mais de 50 anos de uma carreira artística que conta muito não apenas para a música, mas também para a cultura brasileira. Isso porque, o talento dessa Diva passeia por vários gêneros musicais e temas caros à vida nacional, compondo um vitral de sonoridades.

Esse perfil da cantora poderá ser conferido por quem for assistir ao show, seja para rever Simone seja para conhecer de perto as interpretações de artista para uma diversidade de canções, de autores variados com arranjos na medida certa. Nos álbuns, nos vídeos e no palco, é fácil constatar a entrega de Simone a cada música. Afinal, o repertório dela é de primeira linha, podendo ser constatado em um único disco, o “Simone 50 (Ao Vivo)”, que reúne um apanhado dos sucessos da cantora. E olha só o que ela fala sobre o show em Belém.

“Levar essa turnê por tantos cantos do país tem sido um presente. Cada cidade acolhe de um jeito, canta com outra vibração, sente com intensidade própria. Belém tem um calor que vem das pessoas e me envolve inteira. Penso no tanto que a gente tem vivido e resistido. É um lugar de sentidos, tem aroma, tem gosto, tem música no ar, tudo muito pulsante. Cantar pros paraenses é como colocar o coração pra fora. O show foi pensado pra tocar fundo, pra fazer dançar, refletir e se reconhecer. É memória viva, é o agora e também o que ainda vem”.

Para o show no palco do Theatro da Paz, após celebrar cinco décadas de carreira com a turnê “Tô Voltando”, sucesso absoluto que revisitou a discografia da cantora em mais de 40 shows pelo Brasil, Simone vem com tudo, ou seja, com “só o creme”, isto é, o melhor do melhor, como diz a gíria paraense.

Soltar a voz

O público vai ouvir e cantar junto canções como “Coisa Feita” (João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio), “Para Lennon e McCartney” (Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant), “Encontros e Despedidas” (Milton Nascimento e Fernando Brant), “Alma” (Sueli Costa e Abel Silva), “Jura Secreta” (Sueli Costa e Abel Silva), “O Que Será” (Chico Buarque), “Começaria Tudo Outra Vez” (Gonzaguinha).

Também estão no repertório: “Começar de Novo” (Ivan Lins e Vitor Martins), “Sob Medida” (Chico Buarque), “Iolanda” (Pablo Milanés e Chico Buarque), “Paixão” (Kleiton Ramil e Kledir Ramil), “Separação” (Renato Teixeira), “Gente Aberta” (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), “Desesperar Jamais” (Ivan Lins e Vitor Martins), “Canta Canta Minha Gente” (Martinho da Vila), “Ive Brussel” (Jorge Ben Jor), “Nada Será Como Antes” (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos), “Tô Que Tô” (Kleiton Ramil e Kledir Ramil), “Ex-Amor” (Martinho da Vila), “O Amanhã” (João Sérgio), entre outros.

Quem assina a direção artística do show e se junta à banda (no violão e cavaquinho) é a cantora, compositora e instrumentista Ana Costa. A banda tem ainda Filipe Coimbra na guitarra, Fábio Sá no baixo, Chico Lira nos teclados, Vitor Cabral na bateria e André Siqueira na percussão. A direção geral do espetáculo é da própria Simone, que nasceu em Salvador (BA) e estreou como cantora profissional em 1973.

A partir daí, gravou 31 álbuns de estúdio e sete ao vivo. Ela teve quase 50 canções inseridas em trilhas de novelas e muitos hits em listas das mais tocadas no país. Além do sucesso internacional - no Latin Grammy 2023, Simone ganhou o Prêmio à Excelência Musical. Por isso, a “Cigarra” vai soltar a voz no Theatro da Paz, e o canto dela vai ecoar pela plateia e mundo afora.

Serviço:

Simone – Ao Vivo

Data: 2 de agosto de 2025

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz | Praça da República | Rua da Paz, s/n, Centro

Ingressos e mais informações: https://www.ticketfacil.com.br/tp-simone.html