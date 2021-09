Simone e Simaria desmentem boatos de que estariam no avião que caiu em São Paulo

As cantoras Simone e Simaria tranquilizaram os fãs durante o "Encontro com Fátima", nesta terça-feira (14) a respeito de boatos de que elas estariam dentro do avião que sofreu uma queda em Piracicaba, no interior de São Paulo.

“Uma notícia começou a se espalhar de que a gente estaria nesse jato. Estamos bem. A gente tem muita coisa para cumprir ainda”, disse Simaria. “Nos solidarizamos com as famílias de quem estava no avião”, emendou Simone no Encontro com Fátima (Globo).

Segundo elas, fãs viram nos destroços duas letras ‘S’ e pensaram ser o avião da dupla. Porém, essa informação não é verdadeira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h, uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área de vegetação provocando uma incêndio no local. Sete pessoas morreram.