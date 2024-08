Silvio Santos: Qual é a fortuna acumulada pelo império do apresentador?

O apresentador e empresário Silvio Santos faleceu aos 93 anos neste sábado,17, em São Paulo. Conhecido por sua carreira marcante como proprietário da emissora SBT, Silvio Santos teve sua fortuna reduzida entre 2013 e 2018, mas ainda assim deixa patrimônio bilionário.

Reconhecido por sua habilidade em transformar tudo o que tocava em sucesso comercial, Silvio Santos foi considerado um visionário no setor empresarial. Seu talento foi fundamental para seu início na televisão na década de 1960 e para a expansão de seus investimentos em diversos negócios.

Segundo a revista Forbes, Silvio Santos faleceu com uma fortuna estimada em R$ 1,6 bilhão, o que o coloca na 209ª posição do ranking de maiores fortunas do Brasil.

A estreia do Homem do Baú na lista de bilionários brasileiros da Forbes ocorreu em 2013, quando ele ocupo a 59ª posição, ostentando então R$ 2,67 bilhões em patrimônio líquido estimado. Após este ano ocorreu uma queda de 54,16% da valorização da riqueza de Silvio.

O apresentador e empresário teve dificuldades para manter em alta seus investimentos. Enquanto acionista controlador do Banco PanAmericano S.A, ele viu seu negócio levar um rombo de R$ 43 bilhões, quando a instituição financeira foi vendida para o BTG Pactual, em 2011.

Apresentador, acionista e empresário, Silvio Santos construiu um império com mais de 30 empresas.Compõem o Grupo Silvio Santos empresas como Liderança Capitalização (promotora da Tele Sena), hotel Jequitimar, Sisan Empreendimentos Imobiliários e TV Alphaville.