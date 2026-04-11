Silvio Matos, ator e dublador, morre aos 82 anos

O ator e dublador Silvio Matos, de 82 anos, morreu neste sábado (11/4) no Rio de Janeiro (RJ). A notícia foi divulgada por colegas do artista nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

Matos participou de novelas e programas na TV aberta, além de ter trajetória na dublagem. Sua carreira como ator iniciou no teatro na década de 1960 e, em 1970, atuou ao lado da esposa, Aliomar de Matos, em novelas da TV Bandeirantes.

Silvio atuou em programas infantis como Carrossel (1972), Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994). Ele também foi par romântico de Glória Menezes na série Louco Por Elas (2013). Ele também dublou produções como A Feiticeira (1964-1972) e Viagem Ao Fundo do Mar (1964-1968), foi diretor de dublagem e trabalhou como publicitário.