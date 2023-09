Silvia Buarque estreia nos streamings em ‘Impuros’

A quarta temporada da série Impuros, da Star+, trouxe uma mulher ganhando destaque. Contém spoiler! Silvia Buarque chega nesta temporada como Laura, e papel duplamente importante, já que ela é filha do atual líder do Bicho no Rio de Janeiro e se tornará parceira de Evandro do Dendê. No mundo do crime, Laura ainda precisa lidar com o machismo, mas consegue se destacar após a morte do pai.

Inclusive, essa é a primeira série feita por Silvia, que tem quase 40 anos de carreira. A atriz conversou com o Grupo Liberal com exclusividade.

“Eu estava com muita vontade de fazer esse trabalho. A gente filmou o Impuros mais ou menos há um ano e meio. Ela tem uma franja e um mega hair que dão a ela mais confiança”, conta.

VEJA MAIS

A atriz destacou a caracterização de Laura para aparentar ser uma mulher segura e que tem liderança. Com a chegada desse personagem à série a história ganha um up, já que ela começa a escrever também o desenrolar da trama. Além disso, é possível perceber que a partir desta temporada, as mulheres se tornam protagonistas das suas histórias e ganham destaque maior na produção.

A quinta temporada da série foi gravada logo na sequência, mas ainda não tem data para estreia.

Com destaque no teatro e no cinema, Silvia Buarque chegou aos streamings e vai se firmando nas plataformas. Depois de Impuros, ela está prestes a estrear a série “Betinho”, no Globoplay, produção que conta a trama sobre a vida do sociólogo Herbert de Souza.

Silvia interpreta Maria, na fase da juventude, ela é mãe do protagonista, que é interpretado por Júlio Andrade, que perdeu mais de sete quilos para o papel.

“Estou muito feliz em ter trabalhado em ‘Betinho’, tinha um ambiente delicioso e muito cuidado com o resultado. Gostei demais de ter trabalhado no streaming e estou querendo mais”, pontua a atriz.

Na série, Silvia ia trabalhar com a sua mãe Marieta Severo, elas iam dividir o mesmo papel, só que em fases diferentes da vida. Porém, a agenda de Marieta não coincidiu com as das gravações.

Sempre cheia de convites para trabalho, Silvia confessa que o teatro ainda é a sua maior paixão. Ela recebe as possíveis personagens que irá trabalhar, e analisa cada uma para ver qual a mais interessante no seu entendimento. “Muitas pessoas falam que tem uma rotina, mas não tem, todo dia é uma novidade, algo novo. Acho que o teatro é mais difícil de fazer”, disse.

Além disso, a artista estreou no festival de Gramado seu novo filme "Mais pesado que o Céu", dirigido por Petrus Cariry e protagonizado pelo ator Matheus Nachtergaele, e rendeu o ‘Prêmio especial do júri: Ana Luiza Rios’, melhor fotografia e melhor montagem.

O longa deve estrear nos próximos dias, mas em um local muito especial, que Silvia ainda prefere manter em segredo. Nesses últimos quase 15 anos, a atriz, que já esteve em várias novelas, resolveu se dedicar mais aos palcos e ao cinema.