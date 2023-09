Sikêra Júnior terá que pagar R$ 10 mil por expor nome de policial durante programa

A Justiça de São Paulo definiu que o apresentador Sikêra Júnior terá que pagar uma indenização no valor de R$ 10 mil a um policial militar, por expor seus dados pessoais durante a exibição do programa Alerta nacional.

O caso ocorreu em setembro de 2022, quando Sikêra reportou, durante o programa, o nome completo do policial e o batalhão onde atuava.

O policial havia impedido que dois homens assaltassem um estabelecimento comercial.

Segundo a defesa do agente, a atitude do apresentador deixou o policial vulnerável a represálias dos bandidos, colocando a vida dele e dos seus familiares em risco, sendo obrigado a pedir transferência do batalhão.

A juíza Leila Hassem da Ponte alegou, no despacho, que o ato "extrapolou os limites da liberdade de imprensa". Além da indenização, a juíza determinou a remoção do vídeo das redes sociais.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com