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‘Siena Queimada’, romance de estreia de Victor Peres, é lançado na Casa Arari, em Belém

Autor agenda dois lançamentos da obra com uma trama ambientada na Amazônia em que o protagonista revisita dinâmicas familiares e provoca reflexões nos leitores sobre o fluxo da vida

Eduardo Rocha
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Victor Peres vive a intensidade da literatura em sintonia com a pintura por meio do lançamento de 'Siena Queimada' (Foto: Divulgação)

O escritor maranhense Victor Peres lança seu romance de estreia, "Siena Queimada", em dois eventos programados para Belém. O primeiro será na quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 18h30, na Livraria Travessia. O segundo lançamento ocorrerá em 25 de abril de 2026, às 17h30, na Casa Arari. A obra mergulha em temas como a memória e a forte influência do passado nas relações familiares.

A escolha do título é uma metáfora que une as artes plásticas e a literatura. Para Peres, Siena Queimada é uma cor de barro, de leito de rio, que evoca o passado e a memória, sendo uma tonalidade que "fica". Segundo o autor, essa cor "toma tudo" na pintura, sendo difícil de lavar ou cobrir, assim como as questões passadas que impactam o personagem principal do livro.

Temas e Estrutura do Romance

Ambientado entre regiões amazônidas e do Nordeste, o romance ficcional aborda principalmente temas familiares, como o luto por entes queridos. A proximidade com o fim da vida de familiares coloca a família em embate com questões do passado, evidenciando as "pequenas indelicadezas" que não se escondem na memória, conforme explica o autor.

Com uma estrutura em espiral, que apresenta acontecimentos não lineares, a narrativa de "Siena Queimada" se desenrola por meio de diálogos, lembranças e fluxo de consciência. Acompanha-se a trajetória de Borba, um personagem neurótico e fóbico, que revisita dinâmicas familiares após um trágico episódio.

A Visão do Autor

Victor Peres descreve o livro como uma obra sobre a "autorização dos desejos e validação do que queremos ser para além das expectativas". Ele pontua que, embora os filhos tentem se desvencilhar, acabam absorvendo muito da história construída com os pais, "canibalizando o arcabouço" familiar.

O autor reflete sobre a busca por "ruínas da memória em frestas que a luz não alcança", questionando a possibilidade de reaprender e compreender medos e fobias instalados. Peres ressalta que o romance abre espaço para o "diálogo de temas muitas vezes pensados e tolhidos".

A obra já está disponível para compra no site da Editora Patuá (editorapatua.com.br), e tem gerado "reflexões potentes". Peres destaca a importância de narrativas que representem verdadeiramente o povo e a terra amazônida, criticando representações "irrealistas" no audiovisual e materiais escolares.

Da Medicina à Literatura

As primeiras páginas de "Siena Queimada" surgiram em 2022. A construção da narrativa impactou o autor a ponto de ele decidir se afastar de suas atividades como médico cirurgião, "trocando, assim, o bisturi pela caneta".

Peres explica que, apesar de ser uma obra ficcional, os dramas familiares se expandiam com a trama bem desenhada. Isso permitiu que ele se identificasse com as personagens, sentindo-se "testemunha onisciente observando o realismo mágico", por vezes imerso em "delírio e melancolia", processando suas próprias dores.

"Siena Queimada", segundo Victor, convida a revisitar sentimentos "castrados" e o que foi "velado e tirado" no núcleo familiar. A inspiração para o livro veio enquanto transitava por cenários de mata e estradas no Pará, a caminho do trabalho no interior, observando personagens surgirem e "transmutando reflexões minhas em introflexões que podem acometer qualquer um", citando Tolstói.

Victor Peres mantém uma forte relação com a arte literária desde cedo, considerando-a "tão essencial e autêntica quanto um órgão vital". O romance é o primeiro fruto dessa interação com o público.

Serviço

  • Lançamento do livro "Siena Queimada", de Victor Peres, pela Editora Patuá
  • Com mediação sobre o livro
  • Primeiro evento: 16 de abril de 2026, às 18h30
  • Local: Livraria Travessia, av. Alcindo Cacela, 1404, Umarizal, Belém (PA)
  • Segundo evento: 25 de abril de 2026, às 17h30
  • Local: Casa Arari, trav. 14 de Março, 1154, Umarizal, Belém (PA)
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victor peres lança 'siena queimada'
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