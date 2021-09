Show virtual celebra aniversário da banda Mandala Sounds

O aniversário da banda paraense Mandala Sounds será celebrado nesta quinta (16) com live show especial de quatro anos que será transmitido às 20h. Em apoio ao Café da manhã solidário em prol das crianças do Curió Utinga. A apresentação tem parceria do DJ Vitor Pedra que faz parte das comemorações de aniversário da banda que vem fortalecendo a nova safra do reggae na capital paraense.

O trio de Belém é formado por Nestor na bateria, Junior no contra baixo e Flaviano no vocal e reestreia de volta no cenário com novo show ao vivo. Com novo repertório, a Banda Mandala Sounds completa quatro anos de reggae com transmissão ao vivo, a partir das 20h, direto do instagram da banda.

O show especial será também uma ação filantrópica que busca ajudar na coleta da campanha do Café da manhã solidário especial dia crianças que será realizado no feriado, dia 12 de outubro, das 08h às 12h na Praça do Curió Utinga. A Mandala Sounds promete pouco mais de uma hora de apresentação com sucessos que marcaram sua trajetória em todas as vertentes, desde o Roots (Raiz) passando pelo Nacional até chegar no New Roots.

Solidariedade

A Banda Mandala Sounds apoia e divulga ações de entidades filantrópicas da cidade e região. O show especial que marca os 4 anos de carreira busca ajudar a ação do Café da manhã solidário promovido pelo Grupo Velha Guarda do Reggae e Amigos da Praça do bairro do Curió Utinga, 12 de outubro, Dia das Crianças, das 8h às 12h. O grupo Velha Guarda do Reggae desenvolve um trabalho social para ajudar famílias atingidas pela pandemia.

Para o Café da manhã solidário em prol das crianças do Curió Utinga, o público pode participar doando Brinquedos e Roupas, novos ou em bom estado de conservação, as doações também podem ser feitas por meio de Pix solidário ou entrando em contato via WhatsApp (91)98707-0350.

Agende-se

Live Aniversário da banda Mandala Sounds em apoio ao Café da Manhã Solidário em prol das Crianças do Curió Utinga

Data: 16/09

Hora: 20h

Local: Instagram da banda