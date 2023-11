Show gratuito do Nação Zumbi encerra MICBR neste sábado, no Hangar

O manguebeat da Nação Zumbi mais uma vez estará em Belém, desta vez em show gratuito. (Divulgação Nação Zumbi)Expoentes dos anos 90 e responsáveis pela consolidação do manguebeat no cenário musical, a banda pernambucana Nação Zumbi encerra, neste sábado (11), às 22h, a programação do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. A apresentação contará com a participação de Cannibal e é gratuita.

O show promete entregar hits ao público, entre eles, “Praieira”, “Maracatu Atômico”, “Risoflora”, “A cidade” e “Um sonho”. Atualmente, a banda é composta por Jorge Du Peixe no vocal, Dengue no baixo e Toca Ogan na percussão, além de músicos convidados. O grupo foi liderado por Chico Science até a sua morte, em fevereiro de 1997.

Antes, às 19h, quem se apresenta é o Grupo de Percussão da Vale. A empresa é a patrocinadora master do evento, junto com o Instituto Cultural Vale. Às 20h, o grupo argentino de percussão La Bomba de Tiempo sobem ao palco junto com Mestre Curica, Mestre Solano e Luê. A música, durante os intervalos dos shows, ficará por conta do DJ Will Love, da saudosa Gang do Eletro.

Manguebeat

O manguebeat é um movimento cultural que surgiu na cidade de Recife, em Pernambuco, na década de 1990. Liderado por Chico Science, o manguebeat fundiu elementos da cultura nordestina, como o coco e o maracatu, com o rock, o hip-hop e a música eletrônica, criando uma sonoridade única e inovadora.

O movimento tinha, ainda, uma forte carga política e ambiental, abordando questões sociais e ecológicas. Neste sentido, Chico Science e sua banda, Nação Zumbi, foram figuras centrais desse movimento, que influenciou profundamente a música brasileira e deixou um legado duradouro de criatividade e consciência cultural.

MICBR

O MICBR é promovido pelo Ministério da Cultura e pela Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e a Cultura (OEI). O evento tem apoio do Governo do Pará. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-Pará), o YouTube, a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco da Amazônia (Basa) também apoiam a iniciativa.

Também são parceiros a British Council, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural (Fumbel) e da Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana (Codem). O evento encerra neste domingo (13), com o projeto Circular na Cidade Velha.