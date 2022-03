Show de rock neste domingo, 13, arrecada doações para o 'Sopão Feliz'

O movimento do rock se une em prol da luta contra a fome em um evento beneficente neste domingo, 13. O Pará Punk apresenta a terceira edição do “Rock Contra Fome”, desta vez com shows de Superself, O Cosmo e Jones Vega & Os Astronautas. A festa começa às 18h, na Casa da Medusa (Tv. 14 de Abril, 1678 - São Brás), e os ingressos custam R$ 8 + a doação de um pacote massa de sopa.

“Rock Contra Fome” é um dos eventos organizados pelo Pará Punk, movimento que nasceu em Ananindeua no final da década de 2000. Júlio Kamikaze, frontman da banda Morfina Punk e idealizador do Pará Punk, descreve o movimento como um festival de rock underground, que na sua origem se apresentava com bandas punks e de hardcore da região metropolitana de Belém, trazendo em seus cartazes alguma mensagem de conteúdo político, especialmente de crítica ao governo e protesto.

As atrações deste domingo dão uma mostra do rock paraense. A Superself, banda veterana no rock autoral independente paraense, celebra 15 anos de carreira este ano, e leva este presente para o público no palco com o novo disco “Imperdoável”, assim como o recentemente single “Pra ser mais”. Já O Cosmo é conhecida por carregar mensagens de união em suas letras, assim como de esclarecimento e compreensão de temas diversos. Diversidade também refletida no estilo musical, que facilmente transita entre o pop rock até o rock alternativo. A banda tem lançado nas plataformas três singles, um álbum, e três EPs, sendo o mais recente "Caos", de 2021.

Jones Vega & Os Astronautas, banda atuante no circuito rock n'roll independente desde 2017, traz ao palco seus três singles lançados, além de um álbum recém lançado. A banda se propõe a fazer uma fusão de inde-rock com o swing da música regional paraense.

O Pará Punk

O festival já passou por várias transformações desde sua criação, como explica o idealizador Júlio Kamikaze. Atualmente o projeto reúne múltiplas vozes, de todos os gêneros, e também se tornou mais próximo da missão de aliar música e solidariedade. Em parceria com o grupo “Sopão Feliz”, o festival tem se empenhado em arrecadar massa de sopa, para proporcionar um pouco de conforto e dignidade às famílias menos favorecidas ou em situação de rua.

Júlio conta que a iniciativa de aliar o evento a uma instituição de caridade veio depois do retorno da banda Morfina Punk aos palcos. “Observando a atual conjuntura do país, com diversos retrocessos, sobretudo nos âmbitos econômico e social, resolvi voltar com a minha banda [Morfina Punk] para desabafar meu descontentamento da atual situação que enfrentamos através da música de protesto. No entanto, com os meses senti que poderia fazer algo mais tangível”, conta Júlio.

“Pesquisei instituições para que eu pudesse estar atuando. Foi assim que conheci a galera do Sopão Feliz, que faz ações solidárias na cidade com distribuição de alimentos, mingau e sopa para famílias carentes. Então pensei em unir de forma prática a banda, ou melhor, as bandas de rock da cidade, para trabalhar juntos com o Movimento Sopão Feliz. Passei a promover eventos para arrecadação, principalmente de massa de sopa, e a galera abraçou a ideia. Tem sido gratificante para mim ver o nosso rock underground se mostrando solidário diante do enfrentamento aos dias difíceis que todos estamos vivendo”, completa o idealizador do evento.