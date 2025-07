Show de Henry Freitas promete agitar o Pé na Areia nesta sexta-feira (18) com novidades e hits

O último final de semana da programação Verão Pé na Areia promete ser de muito agito, com shows de grandes artistas nacionais. Nesta sexta-feira (18), sobem ao palco, em Salinópolis, Henry Freitas, Bell Marques e Kadu Martins, atrações que vão levar ao público forró, axé e outros gêneros animados e dançantes.

E por falar em animação, Henry Freitas é reconhecido como uma referência no assunto. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, ele afirma que pretende levar uma experiência única ao público de Salinas com seu novo show, intitulado Terapya, o qual já passou por diversas cidades do país.

“São 12 capitais, 12 estados. Já passamos por sete edições e fico muito feliz que nossa música tenha chegado em todos os lugares, cidades e em todas as idades. São mais de três horas de show, só meu, sem contar as participações. É uma festa que começa cedo, que também termina cedo, que a gente coloca os fãs pra viver um momento único ali no after da Terapya. E estar passando com a minha festa, minha label, em 12 capitais, me deixa muito feliz e muito animado para que no próximo ano a gente possa levar essa festa para ainda mais lugares”, conta o artista recifense.

Reconhecido pela mistura de ritmos em suas músicas, o artista explica que seu gênero musical é o forró, porém feito de um jeito diferente do tradicional.

O cantor promete muita animação e alegria no show em Salinópolis (Foto: Mais55Publicidade)

“Eu fico muito feliz em poder falar de música em geral, e já vou aproveitando para dizer que o ritmo que eu mais me identifico é o forró, mas é claro, eu venho dessa leva de um forró mais moderno, e acho que a cada ano que passa ele tem se modernizado ainda mais”, ressalta Henry.

O cantor também acrescenta que sua formação musical passa por variados estilos, que estão presentes durante suas apresentações.

“Sou forrozeiro, mas tenho uma veia musical que vai do MPB ao reggae, passando pelo pagode, porque cresci ouvindo isso. Na minha infância, o meu pai ouvia muito esses ritmos. Depois, comecei a ouvir forró com mais frequência; sempre gostei de hip-hop, rap, trap, gosto muito de funk e acho que a música brasileira tem crescido em geral em todos os estados do país. Antigamente, acho que o Nordeste era mais do forró, 100% forró, assim como Rio e São Paulo do funk, e acho que hoje todos os ritmos têm ficado fortes em todas as capitais, em todos os estados do país. Então decidimos mesclar no meu show o que toca no Brasil inteiro, e acho que foi uma das coisas que fez com que tivéssemos mais sucesso”, pontua.

Em sua segunda passagem por Salinópolis, o cantor não esconde o entusiasmo em se apresentar à beira da praia paraense. Ele revela que o último show foi muito marcante em sua carreira.

“Ano passado, na minha primeira passagem por Salinas, foi uma loucura boa. A gente cantou até de manhã, com festa lotada, ingressos esgotados. Para se ter uma ideia, para conseguir ir embora, tive que ir de moto-táxi, e até tem um vídeo que viralizou. Então, fazer show em Salinas é muito especial. Preparei um show incrível pra esse ano, a gente vai estar lá do lado do Bel e do Kadu Martins, que é um irmãozão, e disse que ia ficar pro meu show, então assim, vai ser tão especial quanto foi no ano passado”, revela o cantor.

O carinho dos fãs paraenses com o artista é notável nos shows de Henry Freitas, que estão sempre lotados. De acordo com o cantor, ele tem uma conexão especial com o público de todo o Norte do país.

“Olha, falar sobre o Norte do país me traz boas recordações e muitas alegrias, sempre. Uma das edições mais especiais da Terapya desse ano foi a edição de Belém do Pará, como os shows que a gente vinha fazendo no Norte do país inteiro, não só no Pará, mas no Tocantins, em todos os estados do Norte. Então assim, todo o povo paraense que sempre me recebeu de braços abertos, muito obrigado! Tenho certeza que pessoas de muitas cidades vão se encontrar em Salinas nessa sexta-feira pra gente viver aquele show diferente do Henry Freitas, que eu sei que vocês gostam. Vamos embora pra mais uma aí. Que vai ser bem especial”, avisa o forrozeiro.

Henry Freitas revela que tem muito carinho pelo público paraense (Foto: Mais55publicidade)

Além de um show animado, o cantor promete que o público do Pé na Areia ganhará surpresas nesta sexta-feira, já que ele está prestes a lançar novos projetos musicais, que poderão ser apresentados em Salinas.

“Vai ter surpresa sim, porque a gente tá na fase de atualização de repertório e daqui a uns dias, no máximo algumas semanas, vamos estar lançando um trabalho novo nas plataformas: CD no Sua Música, vem feat. com sertanejo, tá vindo um álbum novo também que eu prometi para a galera que a gente vai lançar agora entre setembro e outubro, então a gente tá nessa fase de atualização. E, com isso, estamos na fase de atualização de show também. A gente acabou de sair do São Julhão, praticamente, e tá montando um show já do verão, e nada melhor do que começar a montar um show de verão no Pará; então quem for no show de Salinas vai curtir um show com a energia fora do normal. Vamos cantar todos os clássicos mais algumas coisas novas que eu preparei só pra vocês, então se preparem que sexta-feira tem”, conclui Henry Freitas.

O penúltimo dia da programação do Verão Pé na Areia acontece nesta sexta-feira (18), na praia do Atalaia, em Salinópolis, com shows de Bell Marques, Henry Freitas e Kadu Martins.