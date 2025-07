Show de despedida de Ozzy Osborne terá transmissão online

Aos 76 anos, Ozzy Osbourne faz neste sábado, 5, o seu último show com o Black Sabbath, em Birmingham, na Inglaterra, mesmo local onde o grupo foi formado em 1968. Todos os membros originais da banda - Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward - se reunirão com o vocalista na apresentação.

Batizado de Back To The Beginning: Ozzys Final Bow (De volta ao começo: a reverência final de Ozzy, em tradução livre), o show presencial está com os ingressos esgotados, mas ainda há uma chance para os fãs de todo o mundo que quiserem assistir ao ato final do roqueiro. A banda fará uma transmissão online paga e os ingressos estão à venda a partir de R$ 82,25 (mais taxas) no site oficial do evento (backtothebeginning.com).

A transmissão começa às 11h (Brasília) e será feita com duas horas de atraso com relação ao show ao vivo, mas o conteúdo ficará disponível por mais 48 horas após o fim do evento.

O show também contará com músicos convidados. Entre os artistas anunciados estão Billy Corgan, do Smashing Pumpkins; David Draiman, do Disturbed; Duff McKagan e Slash, do Guns N Roses; Fred Durst, do Limp Bizkit; Jake E. Lee, KK Downing e Lzzy Hale, do Halestorm; Mike Bordin, do Faith No More; Rudy Sarzo, Frank Bello, Sammy Hagar e Scott Ian, do Anthrax; Sleep Token II, do Sleep Token; e Papa V Perpetua, do Ghost.

Conhecido como Príncipe das Trevas, Ozzy foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 2003, mas só revelou publicamente seu diagnóstico em 2020. O cantor não faz shows completos desde 2018.