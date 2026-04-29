Show-concerto 'A Flor Ferida do Silêncio' celebra obra de Heliana Barriga

A Fundação Cultural do Pará (FCP) e o legado de Heliana Barriga apresentam o show-concerto "A Flor Ferida do Silêncio" na próxima quinta-feira (30 de maio), às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. O evento marca o lançamento póstumo do álbum inédito da escritora e compositora, com foco em temas como a proteção à infância e o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Idealizado pela própria artista antes de seu falecimento, em fevereiro deste ano, o projeto assume a forma de um tributo. A apresentação reúne renomadas vozes femininas da cena paraense, em um gesto de memória e continuidade à obra de Heliana Barriga.

Artistas paraenses celebram legado de Heliana Barriga

O palco do Teatro Margarida Schivasappa receberá um elenco de artistas com trajetórias consolidadas e forte vínculo com o público local. Entre as participantes estão:

Lucinnha Bastos

Sandra Duailibe

Alba Mariah

Araceli Miranda

Gizele Griz

Marília Sena Tupinambá

Deia Palheta

Rosa Cor

A iniciativa propõe a utilização da arte como um poderoso instrumento de escuta e denúncia, buscando ampliar o alcance de uma pauta de interesse público. O show integra a programação especial de maio, mês dedicado à conscientização sobre a proteção de crianças e adolescentes no Brasil.

Narrativa cênica explora proteção infantil e combate à violência

A construção da narrativa cênica se apoia em símbolos potentes. A “casinha” representa o cuidado e a proteção, enquanto o “sol” metaforiza o conhecimento e o enfrentamento coletivo às diversas formas de violência. As canções guiam o público por diferentes dimensões da infância, desde o brincar e o afeto até o medo e o silêncio.

A obra convida à reflexão e à responsabilidade compartilhada da sociedade. Segundo texto de divulgação, "A Flor Ferida do Silêncio" se estabelece como uma ação artística de impacto social, unindo nomes relevantes da cultura paraense em torno de uma causa tão urgente.

Heliana Barriga: Referência na literatura infantil amazônica

Heliana Barriga, nascida em Castanhal em 1946, foi uma notável referência na literatura infantil da Amazônia. Ao longo de sua vida, ela construiu um universo lúdico que sempre valorizou a rica cultura e a fauna amazônicas.

Em uma entrevista concedida ao Grupo Liberal em 2023, a artista compartilhou sobre sua trajetória: “Eu acho que já nasci com a literatura, mas quando eu era criança eu não tinha estímulo, não tinha livros. Eu sempre brinquei com cultura e arte, de circo, toco sanfona desde pequena, os circos que a gente fazia no quintal foram importantes, eu já fazia mini historinhas na minha cabeça, mas não escrevia. O que entrou em primeiro na minha vida foi a música, a música para criança, e da música, a literatura foi uma continuidade.”

Além de autora, Heliana foi amplamente reconhecida como uma formadora de leitores, compreendendo a potência da palavra como um gesto de cuidado e imaginação. Seu legado cultural permanece vivo tanto nas páginas de suas obras quanto na força simbólica de sua produção literária.

Serviço

Evento: Show-concerto "A Flor Ferida do Silêncio"

Show-concerto "A Flor Ferida do Silêncio" Data: Quinta-feira (30 de maio)

Quinta-feira (30 de maio) Horário: 19h

19h Local: Teatro Margarida Schivasappa (Centur), Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré - Belém

Teatro Margarida Schivasappa (Centur), Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré - Belém Ingressos: Inteira: R$ 60 Meia-entrada: R$ 30 Ingresso solidário: R$ 80 (inclui um livro da autora - edição limitada)

Mais informações: (91) 99275-1386 (WhatsApp)