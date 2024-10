Shopping de Belém traz parque e sessão de fotos com personagem do Mundo Bita; veja como participar

Sucesso entre as crianças, com milhões de visualizações nos vídeos musicais da internet, o Mundo Bita traz uma programação inédita e exclusiva para os clientes do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, nos próximos dias 5, 6, 11, 12, 19 e 20 de outubro

Além de um parque temático com uma superestrutura e circuito de brinquedos, o evento na capital paraense proporcionará à criançada um encontro com o personagem favorito, o Bita.

O encontro para as fotos ocorrerá em duas sessões, sempre às 15 e 19h, No Dia das Crianças, no dia 12, serão três sessões: às 11h, 15h e 18h.

Como participar

Para garantir vaga na experiência, os clientes devem baixar o aplicativo do Shopping Bosque, resgatar o cupom da promoção e selecionar o dia e horário desejados. As pulseiras serão distribuídas aos participantes no dia do evento. As vagas são limitadas.

“Estamos animados e ansiosos para proporcionar este evento gratuito e especial, no mês das crianças, e por em trazer um evento tão especial para nosso público. A sessão de fotos é uma oportunidade única para as crianças vivenciarem esse momento de alegria e magia ao lado de um dos personagens favoritos dos pequenos”, afirma Raphaella Rocha, gerente de marketing do shopping.

Serviço

Sessão de Fotos com o Bita

Onde: Piso térreo do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, em Belém

Quando: 5, 6, 11, 12, 19 e 20 de outubro

Que horas: Sempre às 15h e 19h. No dia 12, serão três sessões às 11h, 15h e 18h.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura de O Liberal)