Shopping celebra os 409 anos de Belém com programação cultural

Em comemoração aos 409 anos de Belém, celebrado neste domingo (12/01), o Shopping Bosque Grão-Pará preparou uma programação especial para todo o final de semana, com atividades que celebram a cultura paraense. O evento contará com oficina culturais de chapéus de fitas coloridas, além de cortejo folclórico do Boi Katuka e personagens folclóricos, entre eles o Boto, a Curupira e Iara, que prometem movimentar o espaço de forma única, para todas as idades.A programação ocorrerá no sábado, 11, com turmas a cada uma hora, de 16h até 19h.

Já no domingo (12/01), o público também poderá participar da oficina cultural a cada uma hora, de 14h até 17h. Voltada para as tradições do Pará, onde serão apresentados elementos da cultura local que fazem parte do cotidiano da cidade. O cortejo ocorrerá após as oficinas com uma imersão na arte e história do estado.

“Uma homenagem a Belém com um evento que será ainda mais vibrante com a presença dos personagens folclóricos que vão enriquecer o espetáculo, dando um colorido especial à festa”, comenta a gerente de marketing do Shopping, Raphaella Rocha.

Clarice Oliveira, terapeuta ocupacional e sócia-ditetora do Fora da Caixinha, empresa responsável pela realização das oficinas, comenta que a oficina de chapéus de fitas coloridas é uma proposta que tem a cara de Belém! "A ideia é que a criatividade das crianças seja instigada, ao mesmo tempo que eles aprendem sobre a nossa cultura e desenvolvem habilidades, como coordenação e concentração", explicou.

Oficina de fitas do Fora da Caixinha (Divulgação)

Confira a programação em homenagem aos 409 anos de Belém

Dias 11 de janeiro

Oficina de chapéus com fitas coloridas, com turmas às 16h, 17h, 18h e 19h.

Cortejo cultural, com o Boi Kutaka e personagens folclóricos, às 18h e 20h.

Dia 12 de janeiro

Oficina de chapéus com fitas coloridas, com turmas às 14h, 15h, 16h e 17h.

Cortejo cultural, com o Boi Kutaka e personagens folclóricos, às 16h e 18h.

A participação nas atividades é totalmente gratuita.