Shakira lança clipe de música em parceria com Black Eyed Peas

Após anos planejando uma parceria, Shakira e os integrantes do Black Eyed Peas lançaram nesta sexta (4), o clipe da música “Girl Like Me”.

A faixa faz parte do disco “Translation”, lançado em 2020 com uma série de parcerias hispano-americanas, como: Ozuna, Maluma, J Balvin, Tyga e Becky Ge exalta na letra as particularidades da mulher latina.

Nas cenas, além de muita sincronia com os dançarinos e do emprego de paixões pessoais como o skate, a colombiana volta aos anos 1980 para criar uma espécie de vigor coreografado à la “Flashdance“. São muitas referências e uma energia digna das pistas.