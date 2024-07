Sextou! Veja a programação cultural para o final de semana no Pará

O fim de semana já deu o ar da graça com um sol brilhante e uma temperatura de 34° em Belém, tudo o que o veranista procura. Para começar a folia, Salinas, nordeste paraense, terá uma programação intensa de festas, para todos os gostos, com festivais espalhados por todo o Estado.

O Pé na Areia que traz hoje (19), terá Wesley Safadão e Taty Girl, e no sábado (20), se apresentam Dennsi DJ e Mari Fernandez. O festival ocorre na Praia do Atalaia, a partir das 22h.

Ainda em Salinas, o cantor Thiaguinho retorna para o Pará com a sua nova turnê, passeando pelos seus novos e antigos hits. Ele se apresenta amanhã (20), no Prainha, também na Praia do Atalaia, a abertura do evento será às 20h.

“Voltar para o Pará é uma mistura de vibes incrível. Eu criei uma relação muito gostosa com os paraenses, é sempre um encontro muito especial. Todo show eu tenho uma recepção maravilhosa. A energia deles se mistura com a minha vibe, a minha música, é um estado que respira música. Eles sabem fazer diferente, parece que eu estou cantando em casa. Eu fico muito feliz com todo esse carinho que foi construído. Esse reencontro vai ter uma troca única de emoções, amor e sintonia”, afirma o artista.

No Pará, Thiaguinho apresentará músicas do show “Sorte” e também as preferidas do público: “O repertório sempre tem um toque especial pra essa galera paraense. Eu não vou deixar de fora aquelas músicas que todo mundo canta junto, que traz aquela emoção e que faz o coração pulsar, sabe? Pra mim, uma música que não pode faltar num show no Pará é ‘Vou Querer de Novo’, uma música do meu novo projeto, ‘Sorte’, e que faz o público se jogar. Sem falar nos sucessos de sempre né? O repertório está pronto pra levar alegria e muita música boa pra essa galera maravilhosa”.

Nosso Tom, DJ Alisson Muniz e Tamo Junto também fazem seus shows hoje.

No domingo (21), ainda no Prainha, é a vez do grupo Kamisa 10 fazer a mistura do verão. Estourados com o hit "Lance Livre", o grupo de Goiânia alcançou o Top 200 do Spotify e atualmente soma mais de 112 milhões de plays nas plataformas digitais. Além disso, o grupo tem se destacado com regravações de medleys populares, como "Eu Nunca Amei Assim/Sobrenatural/Sem Radar", do bloco Jeito Moleque, e "Pra Ver O Sol Brilhar/Adivinha/Perfume", do bloco Belo, que juntos somam mais de 15 milhões de streams.

Para completar a festa, se apresentam ainda Lucas e Iron e Tamo Junto.

BELÉM

Na capital paraense, com programação gratuita, neste sábado (20), se apresentam o projeto Choro do Pará, Nilson Chaves, o gaúcho Renato Borghetti, Hermeto Pascoal e o Arraial do Pavulagem, Festival Choro Jazz, na Casa das Artes, a partir das 16h.

O evento comemora seu 15° aniversário com uma edição inédita no Pará. Criado em 2009, o festival firmou como um evento de referência no calendário musical brasileiro. Em 2024, o , Festival Choro Jazz expande seu alcance com edições em cinco cidades, distribuídas entre dois estados. Esta é a primeira vez que o festival ocorre fora do Ceará.

BARCARENA

A partir de hoje (19), no município de Barcarena ocorre o Festival de Verão 2024. Nesta primeira semana de evento, diversos artistas locais e nacionais vão se apresentar na Praia do Caripi, como Ferrugem e Joelma.

Nesta sexta-feira (19), se apresentam: Dj Ultron, Banda Trilha, Ted Marques, Ferrugem e Fruto Sensual. No sábado (20), as atrações são: Dj Anderson Considerado, Filhos Do Mestre, Lucas Barros, Joelma e Nosso Tom. E fechando esse primeiro fim de semana, domingo (21), passam por lá: Dj Rick Braga, Netinho Paixão, Dj Allan Breno, Banda Spd, Tatau e Viviane Batidão.

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

O Festival de Verão de São Miguel do Guamá também recebe a cantora Joelma neste fim de semana. O evento, que será no Complexo Beira Rio, às margens do Rio Guamá, recebe hoje (19), a cearense Mari Fernandez. Se apresentam ainda: Thiago Costa, Dj Jackson, Renne e aparelhagem Lendário Rubi.

No sábado (20), é a vez da cantora Rebeca Lindsay fazer seu show. Banda AR-15, Leila Furacão, Dj Juninho Pressão e aparelhagem Ouro Negro completam a programação. Domingo (21), a rainha do Calypso, Joelma mostra seu repertório atualizado aos paraenses. DJ Lucinho, Brasileirinhos do Guamá e aparelhagem Crocodilo também se apresentam no festival.

A organização do evento estima que o festival vai receber um dos maiores públicos já visto. Nos três dias de evento a expectativa é que 150 mil pessoas passem por São Miguel do Guamá.

BRAGANÇA

O município de Bragança, ‘Pérola do Caeté', inicia hoje (19), a programação do CarnaBragança. O evento leva para o público muita música baiana e regional. Com estrutura nova, no City Park, um espaço indoor e pavimentando, os micareteiros vão curtir as atrações no trio elétrico e no palco.

Nesta sexta-feira (19), Léo Santana desembarca em Bragança e faz a festa junto com Mizerê e PP Júnior. No sábado (20), os baianos da Timbalada se apresentam no CarnaBragança. O cearense Eric Land e a banda Mix in Brazil também fazem seus shows na micareta.

MARABÁ

Marabá será palco do Torresmofest, até domingo (21), no estacionamento do Partage Marabá, sempre das 12h às 22h, com entrada gratuita. O evento conta com um cardápio que oferece uma variedade de pratos à base de carne suína.

Além da gastronomia, o Torresmofest contará com atrações musicais diárias, proporcionando entretenimento para toda a família. Hoje (19), se apresenta a Pilantropia, a partir das 20h, no sábado (20), as apresentações inciaim às 17h, com Junior Parente, seguido pela Banda Seven Nights.

Já no domingo é dia de pagode com o Projeto N3, a partir das 17h. Às 20h, terá um especial Tim Maia, com a banda Amarelo Creme.