Sextou: 1ª sexta de dezembro reserva programação de shows em Belém; confira

A primeira sexta-feira de dezembro (6) está recheada de programações diversas para quem procura diversão e entretenimento em Belém. Há opções de shows culturais de variados gêneros, que certamente vão animar a noite da cidade.

Manas do Zimba

Para quem quer curtir uma animada roda de carimbó, a indicação é a apresentação do grupo Manas do Zimba, que acontece às 19h, na Praça Tancredo Nevez, bairro da Marambaia. Além de muita música, as 11 artistas de Santarém Novo ainda irão exibir um curta-metragem e realizar uma roda de conversa com o público presente. O evento é gratuito.

As Manas do Zimba é o primeiro grupo de carimbó de Santarém Novo formado apenas por mulheres, que carregam em seu trabalho heranças tradicionais do carimbó da Irmandade de São Benedito e seus mestres. Nas apresentações, as artistas misturam essa tradição com novas influências, como o Marapanim, o que gera uma musicalidade autêntica ao som do grupo.

Ioneide Marques, 29, é uma das integrantes do grupo e explica de que forma a programação será realizada na praça.

“A gente vai exibir um curta metragem que foi produzido em Santarém Novo, sobre o carimbó, que é o ‘Grande Balé de Damiana’, uma ficcionalização da tradição do carimbó, através da trajetória da Damiana, e depois uma roda de conversa falando sobre essa a tradição singular que acontece em Santarém Novo. Após essa roda de conversa vamos fazer uma roda de carimbó também”.

A artista afirma que a necessidade de preservar o legado cultural de Santarém Novo foi o que fez nascer o grupo Manas do Zimba.

“A gente nasceu na pandemia, após a morte do mestre Dico Boi, em 2020, foi muito forte pra gente a perda dele, e a gente pensava muito no futuro, porque ele era a referência no carimbó. Daí pensamos: por que as mulheres não protagonizam no carimbó? Por que sempre estão na cozinha do evento, ou cuidando das roupas, dançando? Isso inquietava todas nós, então nos juntamos e o grupo foi criado no dia 18 de setembro de 2021”, acrescenta Ioneide.

Ioneide destaca que a inquietação sobre o protagonismo feminino foi o grande impulsionador do grupo, já que muitas não sabiam tocar nenhum instrumento.

“O engraçado é que a vontade era grande, mas ninguém sabia tocar, eu entrei no grupo pra ficar na parte da comunicação, mas houve a necessidade de alguém que tocasse o tambor pequeno. Eu não sabia, mas tivemos ajuda de outras pessoas que nos ensinaram e eu aprendi”, conta a musicista.

Black Soul Samba

Os amantes de Tim Maia têm um encontro marcado com os sucessos do artista nesta sexta-feira, no aniversário de 15 anos do coletivo Black Soul Samba. A festa comemorativa apresenta o show do cantor Roguesi, que cantará os clássicos do eterno Soulman da música brasileira.

Roguesi é um parceiro conhecido de diversas edições do Black Soul Samba e desta vez vai interpretar os maiores sucessos de Tim Maia, incluindo ‘Azul da Cor do Mar’, ‘Sossego’, ‘Do Leme ao Pontal’, ‘Não Quero Dinheiro’, dentre várias outras.

Além da apresentação de Roguesi, a programação também conta com a participação de DJs residentes e participação especial do DJ Selektah Nubeat, de Castanhal.

O evento acontece às 21h, na Kasa Mazé, que fica localizada na Travessa Padre Eutíquio, 2374. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos na página do Instagram @blacksoulsambaoficial.

Show de Claudio Wallace

Claudio Wallace é um artista independente da cena do rock em Belém que possui 46 músicas autorais (Foto: Divulgação)

Também na sexta-feira, o show "Sentimento de Liberdade” levará a Belém uma noite de celebração ao rock and roll com a apresentação do cantor Claudio Wallace.

O paraense Claudio Wallace é um artista independente que possui 46 músicas autorais de rock. Além de sua apresentação, o artista receberá convidados no show, participarão com contribuições diversas músicas.

Se destacando com um expoente do rock independente feito em Belém, Claudio Wallace tem liderado diversos projetos musicais, inclusive videoclipes, como o da música ‘Nessas Guerras’, que está disponível no Globoplay, através da TV Liberal.

O show Sentimento de Liberdade, acontece na Casa do Fauno, localizada na Aristides Lobo,1061, bairro do Reduto.