Set da 4ª temporada de Stranger Things pega fogo nos EUA

A 4ª temporada de Stranger Things já estavam perto de terminar, em Albuquerque, no estado do Novo México (EUA), e ocorreu um incêndio no cenário que consumiu completamente um dos prédios do complexo administrado pela Netflix. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4).

O corpo de bombeiros de Albuquerque apareceu ao local para conter o fogo, e não houve nenhum registro de feridos no incidente, de acordo com o porta-voz da instituição. A causa do incêndio ainda não foi determinada.

De acordo com Omelete, o produtor e diretor de Stranger Things, Shawn Levy, revelou ontem para os fãs que as gravações do 4º ano da série da Netflix estavam prestes a terminar. Ele também disse que a data de lançamento dos novos episódios deve ser divulgada até o próximo dia 13 de agosto.

A produção de Stranger Things foi retomada em setembro após uma pausa por conta da pandemia do novo coronavírus. Recentemente, vários novos atores foram anunciados no elenco da série, incluindo Amybeth McNulty, a Anne de Anne With an E.