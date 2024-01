Sesc realiza programação fotográfica de celebração a Belém em janeiro

Para celebrar o aniversário de Belém, que completa 408 anos no dia 12 de janeiro, o Sesc Ver-o-Peso está realizando uma série de programações culturais e interativas, através do Núcleo de Fotografia do Centro de Cultura e Turismo da instituição. O público terá acesso livre às instalações do Sesc, que fica localizado no centro histórico de Belém, na Avenida Boulevard Castilhos França.

Uma das programações que é totalmente voltada para a vivência da fotografia se chama “Fotografia e Imaginação", que abordará o tema "Subversões: a Belém que cresce em mim". Esta iniciativa será constituída por uma turma e as inscrições para integrar este grupo já estão abertas.

Esta experiência levará os participantes a pensar no cotidiano e nas memórias da cidade de Belém. Será um exercício lúdico e interativo, que incentivará a criatividade e imaginação do público presente. Para criar este ambiente sensível e conectado à cidade, haverá a utilização de um protótipo de câmera fotográfica de brinquedo, que estimulará vivências sensoriais e produção de imagens mentais. O evento ocorrerá no dia 14 de janeiro e as inscrições deverão ser encaminhadas até o dia 10 de janeiro para o e-mail psampaio@pa.sesc.com.br, informando nome completo, telefone para contato e idade do participante.

Artes e memórias de Belém

A população de Belém já pode visitar gratuitamente a instalação “Experiências do Olhar”. Esta exposição vai levar os participantes a se conectarem com memórias pessoais e sociais, que estarão envolvidas com o cotidiano e os locais considerados patrimônios da cidade, registrados no Centro Histórico de Belém.

Estes elementos estarão representados por técnicas artesanais de fotografia (pincéis de luz e pinhole), exibidas durante oficinas da fotógrafa de arte e educadora Irene Almeida, que foram realizadas em abril de 2023.

Essa ação faz parte da etapa regional do projeto “Territórios de Memória e Patrimônio”, uma iniciativa nacional do Sesc, criada a partir de um conjunto de ações na área de Memória Social e Patrimônio Cultural tendo como propósito a “articulação entre histórias, memórias, territórios e identidades” a partir do entendimento de que “são as pessoas as responsáveis por amalgamar esses elementos expandindo seu sentido”, portanto um dos objetivos desse projeto é compartilhar essas múltiplas experiências e instigar pensamentos sobre os processos históricos e sociais brasileiros.

As obras produzidas nesta exposição são de autoria de Isabela Navarro, Pamela Carneiro, Mauro Joaquim, Maria Helena Gomes, Suely Nascimento, Vanessa Costa e Yasmin Ribeiro.

A visitação segue aberta até 30 de janeiro de 2024, sempre de segunda a sexta, das 09 às 18h.



Cianotipia

A instalação “Cianótipos - Memórias em Azul”, já está aberta para visitação desde o dia 3 de janeiro e apresenta resultados obtidos por participantes da oficina “Cianotipia e Cidade: Laboratório de Fotografia”, ministrada pelo artista visual e educador Ionaldo Rodrigues. O público terá a oportunidade de vislumbrar imagens fotográficas criadas através da cianotipia.

Imagem criada através do processo de cianotipia (Foto: Wanny Kessy)

A cianotipia é um processo fotoquímico desenvolvido pelos pioneiros da fotografia em meados do século XIX. A técnica envolve impressões em tons azuis e a produção de imagens em ciano.

As imagens produzidas pelos participantes da oficina foram produzidas a partir de uma coleção pessoal de cada um, que serviu para imaginar Belém através de objetos, escritos, desenhos, memórias e fotografias. Essa experimentação serviu de base para aplicação das técnicas da cianotipia, compondo imagens com matrizes fotográficas e objetos.

Imagem produzida pelo processo de cianotipia (Foto: Diego Costa)

Segundo Paula Sampaio, coordenadora do Núcleo de Fotografia do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, as imagens criadas provocam pensamentos diversos para quem as visualiza.

“A ideia é que essas imagens criadas pelos participantes da instalação, que foram realizadas a partir de suas próprias experiências e memórias, provoque um pensamento sobre o cotidiano e as relações de pertencimento (ou não) estabelecidas nesse espaço físico e também emocional da cidade”, explica Paula.

Participaram desta experiência Ana Ribeiro, Camila Maria Amaral, Débora Silva, Diego Costa, Felipe Ferreira, Joyce Nabiça, Marise Maués, Paloma Costa, Wanny Kessy, Ronney Alano

A visitação segue aberta até final de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, na galeria do 3º piso do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso.

"Máquinas para Filosofar"

Quem estiver visitando o Sesc também terá a oportunidade de conhecer o projeto "Máquinas para Filosofar", que expõe 89 câmeras fotográficas, ampliadores e projetores de cinema artesanais. Todo o material exibido foi fabricado nos séculos XIX e XX, e é considerado por pesquisadores como uma das mais representativas coleções do gênero na América Latina.

A experiência do público presente poderá ser guiada através de uma medição, que compartilha informações sobre cada item da coleção. Esta atividade é indicada para grupos de estudantes, pesquisadores e amantes da fotografia.

Acervo da exposição "Máquinas para Filosofar" (Foto: Paula Sampaio)

Esta ação integra um conjunto de iniciativas do Sesc que busca garantir mais sensibilização e atendimento individualizado para cada participante, estimulando um processo único de criação e possibilidades novas.

Além da visitação tradicional, é possível ter a visita mediada à coleção. A atividade é aberta a grupos de estudantes, pesquisadores e amantes da fotografia, sendo realizada por meio de uma mediação onde se compartilha com o público informações históricas, técnicas e curiosidades sobre o acervo de máquinas antigas.

Os atendimentos serão realizados por meio de videochamada ou presencialmente. Os interessados devem encaminhar solicitação de agendamento para o e-mail psampaio@pa.sesc.com.br com uma indicação de disponibilidade de horário entre 10 e 15h (sempre às sextas-feiras).