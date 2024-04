Sesc Partituras comemora 12 anos com concerto aberto ao público

Para comemorar os 12 anos do projeto Sesc Partituras, serão realizados em Belém dois eventos com o maestro Fernando Ortiz de Villate, do Peru, convidado a vir ao Pará. O primeiro é um workshop nos dias 04, 05 e 08 de abril, das 09h às 11h30, no Sesc Casa da Música (Travessa Quintino Bocaiuva. 589). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na unidade até amanhã, 03. E o segundo, e principal das comemorações, é Concerto com a Orquestra Jovem Sesc Pará, que será na próxima terça-feira, 09, às 20h, no Theatro da Paz.

O regente oficial da Orquestra Jovem Sesc Pará, maestro Rodrigo Moraes, destaca que Belém possui um papel central nas comemorações do Sesc Partituras. “Como o projeto Sesc Partituras é um projeto de banco de dados de compositores brasileiros, que pretendemos estender para compositores de outros países da América Latina, tivemos a ideia de chamar o maestro Fernando Ortiz de Villate, que é diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu e assessor artístico da Orquestra Filarmônica da Unesp Botucatu, para nos dar um workshop e nos mostrar suas práticas regendo a nossa orquestra. São 11 orquestras do Sesc em todo o Brasil, e a nossa orquestra fará a abertura das comemorações”, conta o maestro.

O projeto Sesc Partituras é uma biblioteca virtual de música de compositores brasileiros, que oferece acesso gratuito para consulta a mais de mil partituras digitais de alta qualidade. Com um catálogo abrangente e um sistema de busca intuitivo, o projeto atende às necessidades de estudantes, professores, músicos e pesquisadores, democratizando o acesso à riqueza musical. “É um projeto de valorização dos compositores brasileiros. Tanto que aqui no Pará temos compositores paraenses também, como Luiz Pardal, que é autor da Suíte Popular Paraense. Há músicas de todo o país, de compositores renomados que estão fazendo músicas para orquestras e bandas de música. Estamos aproveitando nosso concerto para divulgar este projeto que está completando 12 anos”, completa o maestro Rodrigo Moraes.

Segundo o Sesc, a série de Concertos Sesc Partituras, em andamento desde 2012, é uma porta de entrada para o público apreciar, de forma presencial, as obras disponíveis no site. “Com cerca de 60 concertos por ano em diversas unidades do Sesc em todo o país, o projeto não só promove a música de concerto, mas também enaltece a diversidade e a riqueza da música brasileira”, diz o Serviço Social do Comércio (Sesc).

A Orquestra Jovem Sesc Pará (OJSPA) iniciou em abril de 2019, tendo como Maestro Rodrigo Moraes. A Casa da Música, no período de 05 a 08 de abril do mesmo ano, realizou várias audições para a seleção dos músicos, onde se inscreveram mais de 100 músicos de vários níveis e de instituições musicais diversas de Belém, sendo selecionados 75 músicos para compor a Orquestra.

SERVIÇO

Workshop de Regência para a Comunidade

Local: Sesc Casa da Música (Tv. Quintino Bocaiúva, 589 - Reduto)

Data: 04, 05 e 08/04/2024

Horário: 09h às 11h30

Inscrições gratuitas até 04/04 no Sesc Casa da Música

Concerto Sesc Partituras com Orquestra Jovem Sesc Pará e Fernando Ortiz de Villate

Local: Theatro da Paz (Praça da República, Rua da Paz, s/n, Centro)

Data: 09/04/2024

Horário: 20h