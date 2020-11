Maurício Gomes é atração do Concerto Sesc Partituras

O músico paraense Maurício Gomes será a atração do Concerto Sesc Partituras, promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) Pará, nesta quinta-feira, 19. A transmissão será realizada ao vivo, a partir das 19 horas, pelo canal oficial do Sesc Pará no Youtube.

Maurício já realizou concertos no Brasil, Portugal, Espanha e Alemanha. E vem dando ênfase a compositores brasileiros nos recitais que realiza, inclusive promovendo as primeiras audições de obras como a suíte “Violão, por quem choras?”, que foi dedicada a ele pelo compositor carioca Nestor de Hollanda Cavalcanti.

O paraense foi o primeiro colocado da categoria juvenil e premiado como “Destaque do Concurso” no IX Concurso Nacional Souza Lima, em São Paulo; conquistou o primeiro lugar do Concurso de Violão Clássico, em Belém; e ficou em segundo lugar no III Concurso Internacional José Tomás, na Espanha.

Dentre as atuações dele, destaca-se a participação no Concerto à Brasileira, realizado em 2009 na Embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha, tocando ao lado dos músicos Wilfried Berk e Elizabeth BerkSeiz. Maurício lecionou violão no Conservatório Carlos Gomes e também no Conservatório David de Sousa, em Portugal.

O Sesc Partituras promove a pesquisa e editoração de novas partituras com o auxílio de especialistas com o objetivo de preservar e divulgar acervos históricos, particulares ou institucionais.