Sertanejo Maurílio teve piora no quadro de saúde

O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, teve piora no quadro de saúde por causa de uma infecção grave no pulmão. O artista segue sedado e respirando com ajuda de aparelhos.

De acordo com o G1, o sertanejo foi diagnosticado com choque séptico e teve reforço na medicação. "Ele deu uma piorada hoje. [Foram] trocados antibióticos e voltaram com drogas vasoativas. Choque séptico. Piorou o quadro pulmonar”, disse o médico Wandervan Azevedo ao site.

Na última quarta-feira (22), o cantor voltou a ter o funcionamento dos rins, mas segue fazendo hemodiálise. No domingo (26), o cantor precisou trocar antibióticos após apresentar problemas respiratórios. Na manhã seguinte, o sertanejo teve quadro estabilizado após ter dificuldade para respirar durante o dia e a noite anteriores. O relatório médico detalhou que o cantor teve broncoespasmo, que foi revertido, e teve o antibiótico trocado. Nesta terça (28), o médico relatou a piora.