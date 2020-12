Sertanejo é preso por suspeita de tráfico de drogas

Danilo Oliveira Lellis, de 23 anos, mais conhecido como Dan Lellis, foi preso na terça-feira (1º), por suspeita de tráfico de drogas, enquanto dirigia próximo ao pedágio no município de Alexânia (GO). Dan foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que encontraram material entorpecente em sua posse. Os agentes o levaram para a delegacia da cidade, onde foi preso em flagrante.

A informação foi confirmada pela distrital no município, que acrescentou que sertanejo foi levado para uma unidade prisional da região goiana.

Os agentes da delegacia não detalharam a quantidade de material entorpecente que estava com Danilo. No entanto, informações preliminares dão conta que o artista estava com porções de skank, cerca de dez comprimidos de ecstasy e um caderno de anotações, com os dizeres "clientes".

Os agentes da PRF suspeitaram do condutor do veículo e abordaram Dan. Procurada pela reportagem do Extra, a equipe do cantor não respondeu.

Dan Lellis é conhecido pelo estilo "trapnejo", uma espécie de mistura de hip-hop com sertanejo. Nas redes sociais, ele possui mais de um milhão de seguidores. Em seu perfil no Instagram, a última publicação do músico foi há quatro dias.

O artista já cantou ao lado de nomes consagrados, como Lucas Lucco. Ele também compôs músicas interpretadas por outros artistas sertanejos, como Gusttavo Lima.