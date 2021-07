Série 'Mestres do Universo' dá o que falar pela ausência constante de He-Man

Desde que estreiou na Netflix na última sexta-feira (23), a série 'Mestres do Universo' vem sofrendo inúmeras críticas por parte dos fãs. Admiradores do projeto original se incomodaram com o protagonismo de Teela e a ausência de He-Man.

Em entrevista para a revista Variety, Kevin Smith, criador da série, rebateu as críticas que recebeu. "Sei que há fãs que estão reclamando que a série está uma 'lacração'. Mas o original também era. Vá assistir de novo. Há garotas em todos os episódios", afirmou.

Smith reforçou que o projeto original não era centrado no He-Man o tempo todo. "Quem fala que não tem He-Man suficiente não entendeu a série original. Havia episódios em que ele perdia a espada e nunca se tornava He-Man. Não era como se ele salvasse o dia sempre, seus amigos sempre o ajudavam", completou.

A série da Netflix foi produzida com o intuito de acompanhar os eventos da série de 1980. A primeira parte da obra já está disponível no streaming.