Série Lupin supera audiência de Bridgerton e de O Gambito da Rainha

A série criada por George Kay com colaboração de François Uzan, lançada dia 8 de janeiro na plataforma de séries e filmes Netflix, propõe uma adaptação contemporânea da obra de Maurice LeBlanc, que criou o personagem Lupin em 1905.

Lupin já foi assistida por 70 milhões de assinantes da plataforma no mundo todo superando assim os dados divulgados recentemente de Bridgerton, vista por 63 milhões, e O Gambito da Rainha, minissérie mais assistida até o momento da plataforma, com 62 milhões de visualizações.

A série protagonizada por Omar Sy é inspirada na literatura policial clássica e desde seu lançamento se manteve no top 10 de diversos países, incluindo Brasil.

O ator que dá vida ao personagem principal se manifestou nas redes sociais após os dados serem divulgados.

70 millions, that's insane!! 🎉



So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !



That wouldn’t have been possible without you. 🙏🏾



Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ