Série do 'Menino Maluquinho' ganha 2a temporada na Netflix

A Netflix disponibilizou a segunda temporada de "Menino Maluquinho", a primeira série animada brasileira da gigante do streaming. Quem dubla o protagonista é o ator Marcus Pejon, enquanto os melhores amigos do personagem, Julieta e Bocão são dublados pelos cantores e atores Carol Roberto (ex-The Voice Kids) e Ítalo Luiz.

“Foi uma honra fazer parte deste projeto. Me diverti muito junto com a Julieta e as aventuras malucas que ela e os meninos viviam. Estou louca para assistir a temporada nova e reviver essas emoções”, comemora Carol Roberto, que também é dançarina. Ela interpretou Alcione no espetáculo "Marrom - o Musical", que celebrou os 50 anos de carreira da cantora maranhense, além de ter dublado Nala, na fase infantil do live-action de "O Rei Leão".

O Menino Maluquinho foi criado pelo desenhista, cartunista e escritor Ziraldo, que lançou a primeira revista de quadrinhos do personagem sapeca em 1980. O personagem também ganhou dois filmes, "O Menino Maluquinho" e "O Menino Maluquinho 2", em 1995 e 1998.