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Série de 'Tomb Raider' tem filmagens interrompidas após Sophie Turner sofrer lesão

Turner, conhecida por dar vida à personagem Sansa Stark, em Game Of Thrones, foi confirmada para interpretar Croft em setembro de 2025

Estadão Conteúdo
fonte

Sophie Turner como Lara Croft, em "Tomb Raider" (Instagram @sophiet)

A produção da série Tomb Raider, escrita por Phoebe Waller-Bridge para o Prime Video, teve suas filmagens pausadas após a atriz Sophie Turner se lesionar durante as gravações. Segundo a revista norte-americana Variety, a artista sofreu um acidente que acabou agravando uma lesão nas costas.

Com isso, a produção do seriado foi pausada e a janela de retorno para as gravações ainda é incerta. Segundo a equipe responsável pela série, as filmagens serão interrompidas por pelo menos um mês e, a depender da velocidade da recuperação de Sophie, a pausa pode perdurar por até seis meses.

"Sophie Turner sofreu recentemente uma pequena lesão", afirmou um representante do Prime Video à Variety. "Como precaução, a produção foi temporariamente pausada para permitir que ela se recupere. Esperamos retomar a produção o mais breve possível."

Inicialmente, o seriado estava previsto para ser lançado em 2027. Com a interrupção das filmagens, no entanto, ainda é incerto se a produção do Prime Video manterá o cronograma de estreias intacto.

A série é baseada na icônica franquia de videogames Tomb Raider, que acompanha as aventuras da arqueóloga mundialmente conhecida, Lara Croft. Turner, conhecida por dar vida à personagem Sansa Stark, em Game Of Thrones, foi confirmada para interpretar Croft em setembro de 2025.

O elenco também conta com os nomes recentemente anunciados de Sigourney Weaver (Avatar), Jason Isaacs (Harry Potter, The White Lotus), Martin Bobb-Semple (All American), Jack Bannon (Pulse, The Darkness), John Heffernan (Drácula, O Ritual), Bill Paterson (Fleabag), Paterson Joseph (Wonka), Sasha Luss (Anna, Degradação), Celia Imrie (O Clube do Crime das Quintas-feiras, Mamma Mia), August Wittgenstein e Juliette Motamed.

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Palavras-chave

SÉRIES/TOMB RAIDER/SOPHIE TURNER/LESÃO
Cultura
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