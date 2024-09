Série da Disney com Juliana Paes será exibida em TV Aberta; saiba onde

A série “Vidas Bandidas”, nova produção brasileira do Disney Plus, que estreou no streaming no último mês, será exibida em horário nobre na televisão aberta a partir do dia 12 de setembro.

Protagonizado pela atriz Juliana Paes, o seriado chega à TV tradicional após a emissora Band fechar um acordo com a Disney para exibir produções nacionais da empresa em sua programação. Segundo informações da Folha de São Paulo, o vínculo é válido até o final do ano.

A Band já tem um acordo parecido com o streaming Max, exibindo produtos de sucesso da plataforma nas noites de sexta-feira.

“Vidas bandidas” irá ao ar semanalmente nas quinta-feiras, às 22h45. Na trama, Juliana Paes dá vida à Bruna, a chefe de uma quadrilha que assalta turistas no Rio de Janeiro e se envolve em um conflito com parceiros de crime, Serginho (Rodrigo Simas) e Raimundo (Thomas Aquino).

Lançada no último dia 21 de agosto no Disney Plus, a série conta com a direção de Gustavo Bonafé, diretor do filme “O Doutrinador”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)