Serginho Hondjakoff passa mal e é levado para hospital público no Rio

O ator Sergio Hondjakoff passou mal e precisou ser internado esta semana. Após manifestar sintomas e ser diagnosticado com Covid, ele foi internado no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, localizado na cidade de Resende, interior do estado do Rio de Janeiro, onde reside atualmente reside. Segundo uma fonte da colunista Fábia Oliveira, que deu a notícia com exclusividade, Serginho precisou recorrer a um hospital público por estar sem plano de saúde.

Sergio Hondjakoff procurou a unidade hospitalar após apresentar sintomas como dor no corpo, dor de cabeça e falta de ar. Ele teria passado o fim de semana no Hotel Fazenda Lagos do Vale, localizado em Quatis, na companhia da mãe de seu filho Benjamin e da criança, onde suspeita que tenha contraído o vírus.

Depois de receber alta, já em casa, ele conversou com Fábia Oliveira e relatou que recebeu duas doses da vacina contra o coronavírus. “Fui vacinado em Resende e em Pindamonhangaba. E agora vou fazer isolamento. Vou ficar uns dias me alimentando bem pra ver se dou uma melhorada”, declarou.

Ele também falou sobre seu estado de saúde atual: “Estou com muita falta de ar, bastante dificuldade para respirar, muita dor no peito. É a segunda vez que tenho esses sintomas. A primeira vez foi em 2020. Tudo começou com uma dor de garganta, mas estou bem”.

Quanto ao filho Benjamim, Serginho afirmou que o menino apresentou apenas sintomas leves, como tosse. “Ele tá bem. Se divertiu bastante com a viagem. Não gosta muito de se alimentar bem, de comer agrião, essas coisas, mas está bem”, frisou.

Sem trabalhar desde que deixou uma clínica de reabilitação, recentemente Sergio Hondjakoff anunciou a venda de vídeos para seus fãs a R$ 500, como forma de retomar a estabilidade financeira. No entanto, devido aos sintomas da Covid-19, ele precisará suspender temporariamente as gravações, que, segundo o próprio artista, estavam "bombando".