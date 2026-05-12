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'Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder': 3ª temporada ganha data de estreia

Com oito episódios cada, as duas primeiras temporadas da série estão disponíveis no Prime Video.

Estadão Conteúdo

A terceira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, produção do Prime Video baseada na obra de J.R.R. Tolkien, enfim ganhou uma data de estreia oficial. A série, que se passa milhares de anos antes dos eventos da trilogia mais famosa da Terra Média, retorna em 11 de novembro no streaming.

Além da data de estreia, o novo ano também teve sua primeira imagem promocional divulgada. Na foto, o vilão Sauron (Charlie Vickers) aparece encoberto por sombras, já usando a coroa que cria sua emblemática silhueta.

A data de estreia chega mais de um ano depois do Prime Vídeo divulgar a sinopse oficial da terceira temporada. Em fevereiro de 2025, revelou que os novos episódios terão um salto temporal de "vários" anos em relação aos episódios anteriores e mostrará o auge da guerra entre os elfos e Sauron, com o vilão procurando criar o Um Anel para vencer o confronto e conquistar a Terra Média.

O elenco de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder conta com Morfydd Clark, Owain Arthur, Nazanin Boniadi , Tom Budge, Charles Edwards, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh e Joseph Mawle.

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