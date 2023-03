Segunda temporada de “Mangueirosamente” faz conteúdo especial sobre o Oscar 2023

A segunda temporada do Mangueirosamente começa com uma edição especial sobre o Oscar 2023. O jornalista paraense Ismaelino Pinto convidou Vitor Burigo, jornalista, crítico de cinema do site CineVitor, o mais ativo na cobertura de cinema brasileiro e Flavia Guerra, curadora, jornalista que cobre todos os principais festivais de cinema pelo mundo para o Canal Brasil. O conteúdo fica disponível neste sábado (11), a partir das 14h em oliberal.com e pelo youtube.

Ismaelino conta que realizou um bate-papo que foge do lugar comum sobre os comentários sobre o Oscar. "A gente não se prendeu em falar dos filmes em si e nem especificamente sobre as categorias. A gente fez um bate-papo a respeito da academia, das mudanças que ela vem apresentando e a partir daí a conversa foi fluindo", destacou Ismaelino.

O apresentador e jornalista Ismaelino Pinto disse que um dos aspectos importantes da conversa é falar de um modo geral sobre o prêmio e como eles elegem. Além disso, outro ponto também colocado é com relação às conexões do Oscar com o Brasil, já que por muitas vezes já esteve concorrendo em algumas categorias.

Flávia Guerra diz que adorou participar do Magueirosamente, pois além de Ismaelino ser um ótimo host, Vitor Búrigo é um ótimo parceiro de conversas."E conversar sobre cinema, neste caso tendo o Oscar como nossa grande estrela, é sempre uma delícia. O Brasil precisa de mais cinefilia, da gente não só ver filmes, mas também conversar sobre eles, trocar ideias", disse a jornalista.

Na visão de Flávia, os principais pontos foram debater sobre a cerimônia em si e a safra de filmes deste ano, mas também debater sobre o cinema em si. "Estamos indo menos ao cinema depois da pandemia. Isso é só reflexo da mudança de hábito? A mudança também é cultural, já que hoje estamos com todas as telas ao mesmo tempo na palma da mão, no computador, na TV? São questões interessantes de debater não só entre nós , mas também com quem está assistindo e ama cinema", diz a jornalista.

Vitor Burigo diz que Ismaelino é uma referência como jornalista, de crítica e de cobertura de festivais. Portanto, foi uma experiência proveitosa em poder dividir o momento com o paraense e também com a amiga Flávia Guerra. "É sempre bom poder dividir o conteúdo que gostamos com pessoas que temos afinidade, poque fica um bate-papo descontraído e leve", diz.

"Nós destacamos sobre os favoritos desta edição, os azarões, que podem surpreender o público e também falamos da importância do Oscar e de tudo o que está ao redor, pois pessoas que não trabalham com o cinema e muitas vezes não assistem aos filmes ficam ligados e na expectativa da premiação. Todo mundo fala do Oscar, ele é assunto nas rodas de conversa", destaca o jornalista.