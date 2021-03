Segunda chance? Boatos que Arcrebiano teria reatado com Karol Conká surgem na web

Após o ‘tombamento’ de Karol Conká ao ser eliminada do ‘BBB 21’, muitos internautas chegaram a cogitar a possibilidade da rapper retomar fora do confinamento o affair com Arcrebiano, mais conhecido como Bill, o segundo eliminado do reality show.

Mas, tudo indica que o próprio ex-confinado parece não querer reatar laços amorosos com Conká. Durante a madrugada da última quarta-feira (3), o educador físico usou as redes sociais para desmentir boatos de que estaria na casa da cantora.

"Não estou na casa de ninguém com K", disse ele na postagem feita no Twitter.

Não tô na casa de ninguém com K — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) March 4, 2021

Antes que venham falar, estavam inventando isso 😉 — Bil Araújo (Arcrebiano) 🐺 (@bilaraujjo) March 4, 2021

"Antes que venham falar, estavam inventando isso", esclareceu.