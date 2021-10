Secult abre edital de credenciamento para expositores na Feira Pan-Amazônica do Livro

A 24ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes já tem dias e local definidos. O evento, que foi adiado em 2020 devido a pandemia do novo coronavírus, vai ocorrer do dia 01 a 05 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém. A Secretaria de Estado e Cultura (Secult) lançou no Diário Oficial o edital de chamada pública para inscrição de expositores interessados na comercialização de livros durante o evento.

As inscrições serão realizadas no período de 18 a 25 de outubro e irão abranger pessoas jurídicas, tais como livrarias, sebos, distribuidoras e/ou editoras de livros, ou outras pertinentes ao ramo.