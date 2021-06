VÍDEO: Secretária de Cultura tira as dúvidas dos artistas durante live do 'Égua do Babado!'

Diretamente da Aldeia Borari, em Santarém, a secretária de cultura do estado, Ursula Vidal, participou do "Égua do Babado!", nesta quinta-feira (17), para tirar todas as dúvidas de artistas e fazedores de cultura que se enquadram em mais uma etapa de inscrição na Lei Aldir Blanc. Esta etapa está com três editais abertos e as inscrições seguem até o dia 12 de julho. A live está salva no IGTV de @oliberal.

No edital de Juventude Ativa, a inscrição pode ser individual ou coletiva por meio do link . O responsável deve preparar uma carta de anuência e encaminhar o projeto com uma pessoa responsável. "Nesse edital, os jovens encaminham vídeos de cinco a dez minutos e o prêmio é de cinco mil reais", destacou a secretária. O edital prevê 48 prêmios.

Secretária de Cultura do Estado, Ursula Vidal, participou do Égua do Babado! (Reprodução)

No edital Bandas de Música ou Sinfônicas, não se pode inscrever bandas ligadas ao poder público, pois o intuito é ajudar fazedores de cultura que não estão recebendo nenhum tipo de incentivo. O edital com informações completas está disponível no site.

Ursula Vidal fez questão de esclarecer que os editais do Pará estão entre os mais simplificados, pois a intenção não é dificultar para o artista ou produtores culturais. "Muita gente diz que é difícil e às vezes deixa de se inscrever por medo. Então, abra o edital, dê uma lida e lá disponibilizamos números de whatsapp e email para o esclarecimento de qualquer dúvida", completou a secretária.

Sobre o terceiro edital, o de Espaços Culturais, os recursos serão voltados para os 17 municípios que não apresentaram propostas na Plataforma +Brasil, são eles: Acará, Aurora do Pará, Baião, Bannach, Brejo Grande do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado dos Carajás, Garrafão do Norte, Jacundá, Mãe do Rio, Novo Repartimento, Palestina do Pará, Primavera, Santa Maria das Barreiras, São Geraldo do Araguaia, São João da Ponta e Terra Santa. A inscrição para o edital Espaços Culturais 2 será exclusiva pelos formulários disponíveis no site .

A secretária pontuou que sabe da importância desse tipo de incentivo, já que os trabalhadores da cultura e entretenimento ainda são os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A live finalizou com um cenário, em Alter do Chão, e ao som do carimbó raiz da comunidade Borari.