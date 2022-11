Saxofonista paraense Marcelo Cardoso lança seu primeiro álbum virtual neste sábado (19)

O saxofonista Marcelo Cardoso lança o seu primeiro álbum virtual, denominado “Saxjuba”. O Songbook Saxjuba é a reunião de oito músicas escritas pelo saxofonista, a partir da interação do público com o álbum Frito no Veropa. O álbum traz uma mistura de ritmos que vai do lundu ao jazz, mostrando todas as influências presentes em seu trabalho. O show de lançamento oficial será realizado neste sábado (19), no Tutica's Bar em Vigia. “Saxjuba” também será lançado em todas as plataformas de streaming.

Segundo o músico, “estamos ansiosos para a concretização desse sonho que no sábado é a grande festa. Esse trabalho foi construído por várias mãos e influenciado por vários sons. O retorno foi tão satisfatório que recebi vários vídeos com versões de amigos e seguidores, então resolvi trazer todo o conteúdo do CD para este livro", afirmou.

Marcelo destaca ainda que, “neste material, disponibilizamos as partituras, para quem quiser tocar as faixas, ou mesmo conhecer as pessoas que somaram para a realização deste projeto”, explicou. O nome do álbum é uma mistura da palavra sax com gurijuba, peixe muito consumido em Vigia, cidade natal do músico. O trabalho traz ainda um Ebook com as partituras e playbacks das composições para que outros músicos possam praticar e ter a sensação de tocar junto ainda que estejam distantes. O projeto foi aprovado em edital pela lei de incentivo PREAMAR e recebeu patrocínio e apoio financeiro de amigos.

Marcelo Cardoso é natural de Vigia de Nazaré (PA), saxofonista, iniciou seu estudo no Clube Musical União Vigiense aos 11 anos de idade. É técnico formado pelo Conservatório Carlos Gomes e bacharel formado na Universidade Estadual do Pará (Uepa) em saxofone.

Agende-se

Lançamento “Saxjuba” do músico Marcelo Cardoso

Data: 19/11

Hora: 19h

Local: Tutica's Bar (Vigia)