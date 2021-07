Sarah Andrade aderiu ao Diu e se sente segura por pelo menos cinco anos

A ex-bbb Sarah Andrade usou as redes sociais e dividiu com os fãs sobre ter optado pelo DIU (Dispositivo intrauterino) como método contraceptivo. O modelo escolhido pela ex-BBB é um de baixa dosagem hormonal com poucos efeitos colaterais.

"Sabe aquelas coisas que a gente fica enrolando pra fazer e aí a gente toma vergonha na cara um dia e vem fazer? Eu tava com medo de doer. Dói um pouquinho, incomoda, mas é mito, não é aquele negócio todo não, não é aquele desespero todo", contou a consultora em marketing digital em seus Stories do Instagram.

"É bem rapidinho, uma coisa que não dura nem 1 minuto. E eu estou feliz. Agora são 5 anos que eu vou ficar tranquilinha sem me preocupar com algumas coisas", diz Sarah rindo, se referindo ao risco de engravidar.