O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sandy presta homenagem a Mauri, seu tio vítima de acidente fatal: 'Que Deus cuide de você'

O outro tio de Sandy, Maurício, também estava na van, mas não se feriu

Estadão Conteúdo
fonte

Sandy prestou homenagem ao tio, Mauri, nos Stories (Instagram @sandyoficial)

Sandy prestou uma homenagem em suas redes sociais ao tio Mauri Lima, que morreu nesse domingo, 7, em um acidente rodoviário. Ele era irmão de Chitãozinho e Xororó, dupla sertaneja da qual o pai de Sandy, Xororó, faz parte.

"Tio, que sua alma seja acolhida no amor e na paz, como você merece", escreveu, com uma foto de ambos juntos.

A cantora finalizou: "Que Deus cuide de você e ampare sua família".

Amauri Prudêncio de Lima, nome verdadeiro de Mauri Lima, tinha 55 anos e fazia parte da dupla sertaneja Maurício e Mauri.

O outro tio de Sandy, Maurício, também estava na van, mas não se feriu.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura do km 373, na cidade de Miracatu, no interior de São Paulo.

"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 7 de dezembro", escreveu a assessoria do cantor em comunicado.

Quem foi Mauri Lima?

O cantor Mauri Lima formou por 35 anos dupla com o irmão Maurício. Ele tinha 55 anos e era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT. Ele também deixa uma filha, Beatriz, de 20 anos, e um filho, Maury, de 29, que também estava na van, mas não se machucou.

Em seu Instagram pessoal, a última postagem era uma homenagem para a esposa, Andrea, no aniversário dela, no dia 4 de dezembro.

Mauri nasceu na cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, mas atualmente morava em Indaiatuba, também em São Paulo.

Sua carreira começou como backing vocal de Chitãozinho e Xororó, mas logo Mauri engatou na própria dupla. Juntos, cantavam sucessos como Paixão e Loucura, Olhos nos Olhos e Sempre Seu Homem.

Mauri Lima/morte/sandy/homenagem
Cultura
