Sandy presta homenagem a Mauri, seu tio vítima de acidente fatal: 'Que Deus cuide de você'
Sandy prestou uma homenagem em suas redes sociais ao tio Mauri Lima, que morreu nesse domingo, 7, em um acidente rodoviário. Ele era irmão de Chitãozinho e Xororó, dupla sertaneja da qual o pai de Sandy, Xororó, faz parte.
"Tio, que sua alma seja acolhida no amor e na paz, como você merece", escreveu, com uma foto de ambos juntos.
A cantora finalizou: "Que Deus cuide de você e ampare sua família".
Amauri Prudêncio de Lima, nome verdadeiro de Mauri Lima, tinha 55 anos e fazia parte da dupla sertaneja Maurício e Mauri.
O outro tio de Sandy, Maurício, também estava na van, mas não se feriu.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura do km 373, na cidade de Miracatu, no interior de São Paulo.
"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 7 de dezembro", escreveu a assessoria do cantor em comunicado.
Quem foi Mauri Lima?
O cantor Mauri Lima formou por 35 anos dupla com o irmão Maurício. Ele tinha 55 anos e era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT. Ele também deixa uma filha, Beatriz, de 20 anos, e um filho, Maury, de 29, que também estava na van, mas não se machucou.
Em seu Instagram pessoal, a última postagem era uma homenagem para a esposa, Andrea, no aniversário dela, no dia 4 de dezembro.
Mauri nasceu na cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, mas atualmente morava em Indaiatuba, também em São Paulo.
Sua carreira começou como backing vocal de Chitãozinho e Xororó, mas logo Mauri engatou na própria dupla. Juntos, cantavam sucessos como Paixão e Loucura, Olhos nos Olhos e Sempre Seu Homem.
