Sandy e Lucas Lima dão voz para aplicativo de GPS

Depois de Milton Cunha, motoristas que usam aplicativo de GPS vão poder dirigir na companhia da cantora Sandy e do seu marido, o músico Lucas Lima. A novidade faz parte da campanha de lançamento de uma marca de telefone móvel.

Para ativar a voz do casal Sandy e Lucas Lima no Waze, o usuário deve ir em Configurações > Voz e Som > Voz Waze. A funcionalidade está disponível até 14 de fevereiro para todos os usuários do Waze no Brasil (Android e iOS)."