Sandra Bullock: se não fosse atriz, seria arquiteta; conheça outras curiosidades

A atriz Sandra Bullock, 58 anos, é umas das atrizes estadunidense mais queridas pelos brasileiros e informações a seu respeito sempre são buscadas na internet. Uma curiosidade sobre a atriz é que ela não tem redes sociais e um dos motivos foi o papel que ela interpretou em um filme na década de 90, envolvendo hackers. Então, como os fãs sabem como ela está atualmente? Eles contam com as páginas de fãs dedicadas à atriz e também com as postagens feitas pelos profissionais que trabalham com ela. Para quem deseja saber mais sobre a eterna “Miss Simpatia”, confira a matéria!

Bullock está presente no imaginário dos brasileiros desde os filmes de “Sessão da tarde”, à exemplo de: "Velocidade Máxima", "A Proposta" e "Miss Simpatia”. Ela também está nos streamings com seu último filme, “A cidade perdida”, lançado em 2022 e disponível no Tele Cine Play, ApleTV, Youtube Filmes, etc.

Sandra é atriz e produtora e é considerada um ícone da moda, o que surpreende um total de zero pessoas. Leonina, nascida em 26 de julho de 1964, no Condado de Arlington, Virgínia (EUA), tem mais de 40 anos de carreira e 50 filmes e séries lançados até o momento. Ela venceu o Oscar de melhor atriz em 2010 e 2014.

Outra curiosidade sobre Sandra Bullock, é que se ela não fosse atriz, seria arquiteta. Inclusive, ela já afirmou em entrevista. “Como ser atriz não era algo que eu achava que poderia fazer depois de um certo tempo, cada centavo que ganhava eu investia em imóveis. [… ] Cada lugar é diferente e cada lugar tem sua própria história e memórias em camadas", disse.