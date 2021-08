Sammy Lee revela tristeza por completar aniversário sem a mãe

A influenciadora digital Sammy Lee, que completou 23 anos, nesta segunda-feira (09) confessou não ter nenhuma vontade de comemorar a data neste ano devido a tristeza pela ausência da mãe que faleceu. Sammy também recentemente se separou do ex-BBB Pyong Lee. A mãe da influenciadora morreu a pouco menos de um mês, vítima de um câncer.

Por meio dos stories, no Instagram, Sammy apareceu conversando com uma amiga sobre ter acordado sem vontade de comemorar o aniversário. "Como comemorar mais um ano de vida sendo que a pessoa que me deu a vida não está aqui?", declarou.

A amiga a aconselhou a aproveitar a vida para deixar sua mãe feliz. A influenciadora declarou que tentaria sorrir porque este seria realmente o desejo de sua mãe.

"Tô com esse pensamento desde ontem à noite. A minha mãe não está mais aqui, estou muito triste e a única coisa que me faz querer comemorar a minha vida é que eu sei que ela ia querer isso, sabe? Ela gostava muito de comemorar aniversário, principalmente o meu. Ela gostava muito de comemorar a vida, sabe? Nenhum aniversário ela não deixava passar em branco e ela não ia gostar de me ver triste hoje", afirmou Sammy.

"Ela ia querer que eu estivesse feliz, que eu me arrumasse, ela amava quando eu me arrumava, que eu me sentia bem. Ela amava quando eu me divertia, quando eu tava com gente que eu me sentia bem, que eu dançava, que eu brincava, porque eu sempre fui muito assim. Por isso estou me esforçando muito para ficar bem hoje. Hoje é como se fosse um dia pra ela, tô vivendo pra ela, porque ela merece, sabe?", declarou.