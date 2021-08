Sammy Lee chora após ver cena de traição de Pyong Lee em reality

Sammy Lee apareceu muito abalada em seus stories no último sábado (14), após assistir à cenas de seu ex-marido, Pyong Lee, junto com Antonela, no reality “Ilha Record”, em meio aos rumores de que o youtuber e hipnólogo havia lhe traído. A atriz falou sobre a dificuldade de não demonstrar a dor para o filho, Jack, mas acabou apagando a publicação tempo depois, falando sobre o assunto com fãs.

A influenciadora disse que deseja passar por esse momento difícil em sua vida. “Não existem plavaras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro. Eu sinto muito, filho! Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo”, comentou Sammy.

Hoje, a influencer ainda abalada, mostrou aos seguidores uma música feita para sua mãe, que faleceu há pouco tempo. Confira um trecho da música: