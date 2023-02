Sambista paraense Ana Portal lança single com Xande de Pilares

A sambista paraense Ana Portal lançou, nesta sexta-feira (24), o single “Como se deve amar”, música em parceria com de Xande de Pilares, Neném Chama e Carlitos Cavalcante. A música faz parte do novo EP da artista, que mora no Rio de Janeiro, e vem se apresentando em vários pontos cariocas. Neste mês de março, Ana fará alguns shows no Rio de Janeiro para apresentar o novo trabalho.

" Quando pedi uma música para Xande, para colocar no meu EP, ele disse que iria mandar uma música que ele achava linda e que iria deixar de gravar para me dar. E foi aí que pedi para que ele participasse, convite que ele aceitou na hora e na data marcada, foi ao estúdio gravar comigo", comemora a paraense.

Ana já tem uma vida na arte desde quando morava em Belém, ela foi dançarina de grupos folclóricos no Pará por 10 anos. Participou dos grupos Marajoara e Vaiangá,ambos de Icoaraci e chegou a ter o próprio grupo chamado Mistura Brasileira.

" A cultura paraense sempre estará presente, quando criança ouvia Pinduca, Benito, Beth, Zeca, Alcione, Agepê. E a primeira vez que cantei, aos 6 anos de idade, foi uma gravação da Beth Carvalho, 1800 Colinas. Sigo com essas referências e com as que passei a ouvir depois como, Fundo de Quintal, Arlindo, Sombrinha, Marquinho Satã, Lecy, Xande", detalha a artista.

A cantora e compositora estreou no mercado fonográfico, em 2008, quando lançou o CD "Feito de Oração", título inspirado na clássica composição de Noel Rosa e Vadico, carro chefe do CD, música também registrada no clipe lançado, em 2009, pela Fita Amarela Produções.

Em 2002 leva clássicos da música brasileira em temporada no Hotel Sheraton Lima, no Peru, em festival internacional. Neste país, passa por diversas casas noturnas e programas de rádios e TVs locais. Começa uma história de amor com o bairro da Lapa, divisor de águas de sua carreira, passando por inúmeras casas e permanecendo desde então, neste circuito.