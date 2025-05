'Samba na Praça - Palco Livre': conheça o samba que pulsa na Praça da República, em Belém

Todos os domingos, a Praça da República, no coração de Belém, se transforma em um palco vibrante de cultura, arte e resistência. Sem patrocínio e de forma totalmente autoral, o projeto "Samba na Praça - Palco Livre" vem conquistando espaço entre famílias, músicos e amantes do samba que se reúnem sob as mangueiras para celebrar um dos gêneros mais tradicionais da música Brasileira.

Idealizado pelo cantor e compositor Marquinho PS, o projeto nasceu de um antigo desejo: o de levar o samba de volta às ruas, de volta ao povo.

“Foi um desejo antigo nosso de trazer o samba para a praça, para perto do público, para a família. Diante das dificuldades de incentivo, resolvi bancar do meu bolso, tirei as licenças, chamei os amigos músicos e a coisa foi acontecendo, despretensiosamente…”, relembra Marquinho.

O projeto estreou em fevereiro deste ano e já caminha para completar cinco meses de vida. Mesmo sem apoio financeiro, segue firme a cada domingo com um propósito claro: aproximar o público do samba de raiz e proporcionar um espaço aberto, livre e democrático.

“Não estamos falando de pagode. É samba mesmo. E ele estava muito nos guetos, nas casas fechadas. A gente queria devolver esse som para a rua. E aqui na praça, a gente vê gente de todo tipo: do rock, do carimbó, tudo junto. É muito bonito isso”, conta Marquinho, orgulhoso ao ver famílias inteiras chegando com cadeiras, caixas térmicas, crianças e até animais de estimação para curtir a manhã.

Parceria pela cultura

Marquinho PS e Olívia Melo (Foto: Luciana Carvalho / O Liberal)

Entre os nomes que abraçaram o projeto está a cantora Olívia Melo, parceira de longa data de Marquinho. “Quando o Marcos me chamou, eu topei na hora. Mesmo sem ter nada de lucrativo. É nosso, é coletivo. E olha, se a gente falta um domingo, o pessoal cobra! É muito carinho envolvido”, comenta Olívia, rindo, apesar do cansaço após noites de shows.

Além da música

Além das apresentações musicais, o projeto já planeja expandir suas atividades para o campo da formação cultural e social, com oficinas de instrumentos para crianças.

“Já temos músicos que querem doar seu tempo para ensinar percussão, flauta, violão. O que falta são os instrumentos. Mas já chegamos até aqui, e vamos mais longe. O importante é mostrar uma flauta, um cavaquinho para uma criança. Isso pode mudar o destino dela”, acredita Marquinho.

O projeto também tem movimentado as redes sociais, com registros dos domingos, sorteios especiais em datas comemorativas — como o Dia das Mães — e a interação constante com o público. A próxima edição especial, intitulada “Sambista na Roça”, está prevista para ser realizada durante o período junino, no dia 30 de junho, também na Praça da República.

Quem quiser acompanhar e apoiar o projeto pode seguir o perfil oficial no Instagram: @sambanapraca.palcolivre. Lá é possível acompanhar as novidades, vídeos das apresentações e contribuir para que o samba continue ecoando, livre e coletivo, todos os domingos no coração de Belém.