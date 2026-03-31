Salomão Habib estreia composição com Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz em concerto especial

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e o cantor e compositor paraense Salomão Habib apresentam o espetáculo "OSTP e Salomão Habib: Os Sete Passos da Paixão" nesta quinta-feira, 2 de abril, às 20h. O concerto será realizado na Igreja de Santo Alexandre, localizada no Complexo Feliz Lusitânia, no bairro da Cidade Velha, em Belém, integrando a programação de 30 anos da Orquestra.

Sob a regência do maestro titular Miguel Campos Neto, o concerto reúne obras de Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e do próprio Salomão Habib. A apresentação conta ainda com a participação do solista Luiz Sena.

30 anos da OSTP e valorização da arte paraense

A programação dos 30 anos da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), que ao longo de 2026 destaca a produção artística paraense, inclui a presença de compositores, cantores e instrumentistas locais. A participação de Salomão Habib marca um momento especial na temporada.

De acordo com o maestro Miguel Campos Neto, a colaboração com Salomão Habib é um marco. “É um artista com uma longa trajetória na música da nossa região e esta será nossa primeira colaboração, ainda mais significativa por trazer uma obra autoral voltada à reflexão da Semana Santa”, afirma.

Lançamento de nova composição

O espetáculo também será palco para o lançamento da canção “Os Sete Passos da Paixão”, composta por Salomão Habib especialmente para orquestra e violão. Para o músico, dividir o palco com a OSTP representa uma experiência única.

“É um diálogo de timbres, cores e riqueza musical impossível de descrever. Tocar com a orquestra da própria cidade, sob a regência de Miguel Campos Neto e ao lado de músicos de alta performance, é um grande privilégio”, destaca Salomão Habib.

Segundo o compositor, a criação da obra foi desafiadora, sobretudo pela responsabilidade de dialogar com tradições consolidadas por mestres da música clássica, como Bach e George Frideric Handel. “A paixão pelo violão e suas possibilidades expressivas me motivaram a construir essa homenagem”, completa.

“O amor, a coragem e a mensagem de Cristo são fontes profundas de inspiração. Não poderia haver cenário mais simbólico para a estreia do que a Igreja de Santo Alexandre”, afirma o artista.

A entrada para o concerto é gratuita, sujeita à capacidade de lotação do espaço.

Serviço

Espetáculo: "OSTP e Salomão Habib: Os Sete Passos da Paixão"

"OSTP e Salomão Habib: Os Sete Passos da Paixão" Data: 2 de abril

2 de abril Horário: 20h

20h Local: Igreja de Santo Alexandre - Complexo Feliz Lusitânia

Igreja de Santo Alexandre - Complexo Feliz Lusitânia Entrada: Gratuita, conforme capacidade de lotação do espaço