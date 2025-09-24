Capa Jornal Amazônia
Sally Rooney vence prêmio literário mas não comparece à entrega por temer prisão

Estadão Conteúdo

A escritora irlandesa Sally Rooney não compareceu ao Sky Arts Awards, em Londres, na terça-feira, 16. Seu editor, Alex Bowler, leu uma declaração em seu nome após Intermezzo, quarto livro da autora, receber o prêmio de literatura.

"Gostaria de poder estar aqui com vocês esta noite para aceitar a homenagem pessoalmente, mas devido ao meu apoio ao protesto não-violento contra a guerra, fui aconselhada de que não posso mais entrar em segurança no Reino Unido sem potencialmente ser presa", disse Rooney no comunicado.

Apoio ao Palestine Action

Em agosto, Rooney já havia escrito no Irish Times: "Eu também apoio o Palestine Action. Se isso me torna uma apoiadora do terror sob a lei do Reino Unido, que assim seja."

Na mesma coluna, anunciou a intenção de doar parte de seus direitos autorais para a organização. "Pretendo usar essa renda do meu trabalho e minha notoriedade de forma mais ampla para apoiar a Palestine Action", escreveu. E acrescentou: "Eu publicaria com prazer este artigo em um jornal britânico, mas agora isso seria ilegal".

O Palestine Action, grupo que atua contra fabricantes de armas ligados a Israel, foi classificado em julho como organização terrorista pelo governo britânico. A decisão ocorreu após a invasão de uma base da força aérea e danos a dois aviões-tanque. A proscrição prevê pena de até 14 anos de prisão para quem demonstrar apoio ao movimento.

Na declaração lida no evento, Rooney reiterou sua "crença na dignidade e beleza de toda a vida humana, e minha solidariedade com o povo da Palestina".

