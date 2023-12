Saiba quem é Pipo Marques; suposto affair de Mari Gonzalez

Mari Gonzalez nega, mas em Salvador há boatos que ela esteja conhecendo melhor Pipo Marques, figura festejada na Bahia. O filho de Bell Marques foi apontado como o novo affair da modelo e ex-BBB, que está solteira desde o término do relacionamento de oito anos com Jonas Sulzbach.

Ambos baianos, os dois se seguem nas redes sociais e teriam sido vistos saindo de um restaurante após jantarem juntos num dos cartões-postais baianos. E já há quem shippe.

Quem é Pipo Marques?

O caçula do ex-líder do Chiclete com Banana é bem discreto quanto sua vida afetiva, mas já se relacionou com muitas famosas. A última delas teria sido Anitta. Os dois curtiram uma viagem a Islândia em abril deste ano, após se encontrarem em Amsterdã, na ocasião do aniversário da cantora.

Um dos solteiros mais cobiçados do Brasil, Pipo não assume um namoro desde o término com a dermatologista Laíse Leal, ex do ator Daniel Rocha. No currículo afetivo do moço figuram Bárbara Evans, Nicole Bahls,Gabi Martins e a ex-BBB Isabela Secchi, entre outras beldades.