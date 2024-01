Saiba os motivos da briga entre João Guilherme e Enzo Celulari

Não é novidade que Enzo Celulari e João Guilherme não se dão muito bem um com o outro. Após todos os unfollow que aconteceram no pós-réveillon de Noronha envolvendo o nome dos dois, de Sasha e de seu marido, João Figueiredo, e de Bruna Marquezine, atual affair de Jotinha, pessoas próximas à turma começaram a contar o que de fato aconteceu.

Segundo uma produtora de moda de São Paulo, ”o problema é do João Guilherme com o Enzo, e começou muito antes da Bruna. Existe uma rivalidade ali. Até de mercado”, contou. Segundo ela, João Guiherme sempre acompanhou o que Enzo estava fazendo, até começar a copiar o estilo do filho de Claudia Raia e Edson Celulari: “No começo era um espelhamento, uma inspiração, mas depois ele passou a tentar parecer, em tudo”.

Com isso os dois passaram a disputar um mercado na internet. “Soube de vezes em que o João fez chegar às marcas que Enzo representava o seu media kit”, revela a fonte. Se não bastasse isso, João e Enzo parecem ter o mesmo gosto para mulheres. Antes de Bruna, Jotinha ficou algumas vezes com Yasmin Brunet. Mas antes dele, a loira já tinha trocado beijos com Enzo. A primeira vez foi em março de 2022. Depois, em agosto. Em julho do mesmo ano, ela engrenou um rolo com João Guilherme. O filho de Leonardo não teria gostado de “perder” a sereia para o rival.