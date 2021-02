Saiba o significado de 'animosidade', palavra usada por Karol Conká do 'BBB 21'

Depois do sucesso da palavra “basculho”, usada pelo economista Gilberto, o "Big Brother Brasil 21" continua ampliando o vocabulário dos telespectadores. Eliminada com recorde de rejeição, Karol Conká explicou para Tiago Leifert que grande parte do comportamento errado no jogo se deve a animosidade e que teria que tratar do problema com uma psicóloga.

“Eu percebi que eu tenho um grande problema com animosidade, e eu já sabia disso, mas não sabia que era tão forte assim. Eu cheguei a praguejar pela casa que se eu saísse eu ia direto para uma terapia, para arrumar isso porque eu acho que é necessário”, disse a rapper.

Gente, afinal, O QUE É ANIMOSIDADE??? — Giovanna Lancellotti (@GiLancellotti) February 24, 2021

Alguns telespectadores ficaram curiosos e intrigados para saber o significado da palavra usada pela rapper. Segundo o dicionário Oxford, animosidade vem do latim animositas, que significa coragem, impetuosidade, ardor, ira, inimizade.

Na língua portuguesa, a palavra pode ser utilizada para quando há coragem diante de obstáculos, má vontade constante, aversão, rancor e calor em meio a um debate ou polêmica.